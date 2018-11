LA MINUTE MACRO : Conseil de Stabilité Financière, Hausse des taux de la Fed, Bruxelles vs. Rome

U.S. recession chances edge up, risk Fed delivers fewer hikes: Reuters poll https://t.co/aPKJbEwfno by @ShruteeSarkar pic.twitter.com/geIecSGHvO — Reuters Top News (@Reuters) 20 novembre 2018

Le mandat du président du Conseil de la Stabilité Financière, Mark Carney (gouverneur de la BoE), arrive à terme le 1er décembre. Il pourrait être remplacé par le Vice-président de la Réserve Fédérale, Randal Quarles, dont la candidature est soutenue par l'Administration Trump. Son vice-président pourrait être Klaas Knot, le gouverneur de la Banque centrale des Pays-Bas. Pour rappel, le Conseil de Stabilité Financière est une institution créée en 2009 dans le but de réformer la réglementation financière à l'échelle mondiale. Le président est nommé pour trois ans.Selon des économistes interrogés par Reuters dans le cadre d''une enquête, la Fed devrait comme prévu relever d'un quart de points (à 2.25%-2.50%) ses taux en décembre. Néanmoins, sur 102 interviewés, seulement 54 continuent de penser que trois hausses auront lieu l'année prochaine. Les autres tablant sur deux hausses, du fait d'une inflation faiblarde et d'anticipations de récession dans les deux années à venir (probabilité de 35%, contre 30% lors de la précédente enquête).Le responsable de la stratégie globale pour la société de gestion Muzinich & Co., Fabrizio Pagani, a déclaré dans une interview, que même si la Commission européenne ouvrait une procédure disciplinaire pour déficit excessif, elle n'appliquera pas de lourdes sanctions économiques à la troisième économie de la zone euro, car elles seraient "contreproductives au regard des intérêts européens". De son côté, le vice-président du Conseil italien Luigi Di Maio, estime qu'une solution pourra être trouvée si Bruxelles ne supprime pas "les (principales) mesures du budget".La Maison Blanche a rendu, hier, son accréditation au journaliste de la chaîne CNN, Jim Acosta, après lui avoir retirée en raison d'un échange tendu avec Donald Trump début novembre.