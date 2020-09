LA MINUTE MACRO : Contagion sur les actifs, livre sterling, pétrole, VIX... 0 09/09/2020 | 11:29 Envoyer par e-mail :

Je ne sais pas vous, mais on a l'impression ces derniers jours que tous les actifs baissent tel un phénomène de contagion, laissant entendre que le marché dans sa globalité est grippé. La livre dévisse, le pétrole abandonne du terrain et les marchés sont encore plus volatiles comme nous le montre le "fear index" ou le VIX. La livre sterling perd du terrain face aux craintes d'un Brexit sans accord. Depuis début septembre, le Cable abandonne 3,4% tandis que la paire EUR/GBP progresse de 2,5%. La devise britannique est effet pénalisée par les craintes que le Royaume-Uni et l'Union Européenne ne parviennent pas à conclure un accord commercial avant la deadline fixée au 15 octobre prochain. Les négociations ont repris hier, néanmoins, le dialogue entre les deux parties est tendu, mettant sous pression la livre. Le conseiller juridique en chef du gouvernement britannique a donné sa démission suite à la décision du pouvoir exécutif de réviser une partie de l'accord sur le Brexit conclu l'année dernière. Le gouvernement britannique a d'ailleurs reconnu que cette révision constituerait une violation du droit international si elle est mise en oeuvre. Graphique Bloomberg en intraday du Cable (GBP/USD) - unité de temps 10 jours Pression à la baisse sur le pétrole. Les cours du brut ont clôturé en fort repli hier, le Brent terminant sous la barre symbolique des 40$. Cela représente une correction de près de 14% depuis le dernier plus haut à 46$. L'or noir est en effet pénalisé par des incertitudes quant à une reprise de la demande après l'annonce d'une baisse du prix du baril saoudien. Ce matin les cours du brut sont en plein rebond technique : le WTI avance de 1,9% et le Brent de 1,4%. Graphique Bloomberg en intraday du BRENT - unité de temps 10 jours Nervosité sur les marchés. Le VIX Index a flambé de plus de 40% en l'espace du dizaine de jours atteignant les 31 points. Il s'agit d'un indice calculé chaque jours par le Chicago Board Options Exchange (CBOE) qui vise à mesurer la volatilité sur les marchés financiers au cours des 30 prochains jours en se basant sur le S&P 500. En théorie, lorsque le VIX augmente et qu'il est à un niveau supérieur à 30, cela indique généralement une très forte volatilité sur les marchés financiers. La récente dégringolade des marchés actions viennent confirmer cela. Une forte volatilité est donc attendue ces prochains jours sur les bourses mondiales. Graphique Bloomberg en intraday du VIX Index - unité de temps 10 jours

Nathan Houtch © Zonebourse.com 2020