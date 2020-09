LA MINUTE MACRO : Coup d’envoi aux Etats-Unis 0 29/09/2020 | 10:30 Envoyer par e-mail :

Alors que beaucoup d'entre nous seront en train de dormir, Donald Trump et Joe Biden participeront au premier débat présidentiel à 3:00 (heure de Paris). Il durera 90 minutes et portera sur plusieurs sujets dont l'économie, la Cour suprême, la crise sanitaire, la sécurité et l'intégrité de l'élection.

Par ailleurs, les négociations ont repris hier sur le plan de relance pour faire face à la crise sanitaire et économique. Les démocrates ont dévoilé une mise à jour du projet de loi de 2 200 milliards de dollars qui comprend une nouvelle série de paiements directs de 1 200 dollars aux particuliers, de nouvelles aides aux compagnies aériennes, aux écoles, aux restaurants et aux petites entreprises. Les négociations se trouvent dans l’impasse depuis début août. Cette mise à jour des démocrates est inférieure d’environ 1 000 milliards de dollars au plan initial mais reste toutefois supérieure au plan du Sénat. Le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin (républicain) et Nancy Pelosi (démocrate), la présidente de la Chambre des représentants devraient continuer les pourparlers ce matin. Nancy Pelosi a déclaré sur MSNBC qu’elle espérait parvenir à un accord de relance mais a répété que l’administration devra accepter de dépenser "beaucoup plus d’argent". Une résurgence de la pauvreté entraîne une vague de faim en Amérique latine. Le Programme alimentaire des Nations unies estime que la région connaîtra 16 millions de personnes (contre 4,3 millions avant la pandémie de coronavirus) confrontées à une grave insécurité alimentaire au cours des prochains mois. Cette augmentation d'environ 272 % sera probablement la plus forte au monde. Source : Bloomberg La faible inflation en Allemagne reflète en grande partie la baisse de la TVA. L’inflation devrait rester en territoire négatif en septembre, en glissement annuel après avoir stagné le mois dernier à -0.1%.

