LA MINUTE MACRO : Courbe des taux US, Brexit, Budget italien, Pétrole

Incertitudes sur la croissance et l'inflation aux Etats-Unis. Le président de la Fed de Dallas appelle la Banque centrale américaine à être patiente quant à la remontée de ses taux d'intérêt, mettant en avant les risques qui pèsent sur la croissance mondiale et l'écart entre les rendements à deux ans et à dix ans qui s'est réduit pour tomber à un plus bas niveau depuis 2007 (inférieur à 15 points de base), pouvant donner le signal d'une récession. Au-delà des rendements des Treasuries, les indicateurs économiques sont également à surveiller. Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, a émis des doutes hier sur la progression des salaires et portera, à ce titre, une attention particulière à la publication du rapport sur l'emploi de vendredi.





Source : Bloomberg Source : Bloomberg



Brexit : les négociations (re)commencent et une pétition pour un second référendum a été déposée. Les députés britanniques entament aujourd'hui une période de cinq jours de négociations sur les termes de l'accord sur le Brexit, avant que ce dernier ne soit soumis au vote du Parlement le 11 décembre. Après des mois de négociations, l'accord continue de faire débat et Theresa May, qui craint d'essuyer un échec, rappelle les risques pour l'économie britannique d'un Brexit sans accord, n'empêchant pas pour autant les "europhiles" de penser qu'il est encore possible de faire marche arrière. A ce titre, une pétition de plus d'un million de signatures a été déposée hier à Downing Street (résidence du Premier ministre britannique), réclamant un second référendum. Enfin, l'avocat de la Cour de Justice de l'Union européenne rappelle que l'Article 50 autorise le Royaume-Uni à revenir sur sa décision de quitter l'UE, sous certaines conditions.