LA MINUTE MACRO : Dans l'attente du discours de la Fed

Saudi Aramco : toujours aussi profitable. La société a déclaré aux banquiers qui s'occuperont de son introduction en bourse (IPO) qu'elle avait réalisé un bénéfice net de 68 milliards de dollars sur les 9 premiers mois de l'année. Pour rappel, le profit réalisé sur l'année 2018 était de 111 milliards de dollars. Les actions seront listées sur le Saudi Stock Exchange à partir du 11 décembre 2019 et l'entreprise a annoncé qu'elle allait distribuer au moins 75 milliards de dividendes l'année prochaine.

Macquarie n'échappe pas à la règle. L'institution financière a annoncé qu'elle allait supprimer 100 emplois à Londres et New York (ventes et recherche actions). Macquarie cherche à concentrer sa division actions sur la région Asie-Pacifique et compte maintenir des métiers de sales à Londres et New York. Un accord avec Kepler Cheuvreux va être signé afin que les deux institutions se distribuent mutuellement leur recherche actions. Pour ce qui est de la couverture, la banque basée à Sydney va arrêter de couvrir des sociétés à titre individuel (d'où les suppressions de postes), mais va continuer de publier de la recherche sur certaines thématiques.

Airbus enregistre une commande à 30 milliards de dollars. Confirmation après les rumeurs, la compagnie indienne à bas prix IndiGo a passé une commande de plus de 300 avions de la famille A320neo. Cette transaction est la plus grosse réalisée pour une compagnie aérienne depuis le début des années 2000. En réaction, le titre IndiGo a gagné jusqu'à 8% à la bourse de Bombay. Cependant, Airbus a publié ses résultats ce jour et malgré un résultat en hausse (+3% au troisième trimestre à 989 millions d'euros), les prévisions de commandes pour l'année 2019 ont été revues à la baisse (le titre cède -1.38%).

PSA et Fiat Chrysler discutent d'une fusion. Après l'échec de sa fusion avec Renault en juin dernier, le groupe FCA se rapproche de PSA et les discussions ont été confirmées par les deux groupes. En réaction, le titre Fiat a pris 10% à Milan. La vigilance reste de mise, le groupe FCA avait déjà tenté de se rapprocher de General Motors, en vain, ainsi que Renault, sans qu'aucune fusion ne naisse.

Première "victoire" pour Boris Johnson. Enfin un élément positif pour le Premier ministre. Le parlement britannique a voté en majorité (oralement selon la tradition) pour la tenue d'élections anticipées le 12 décembre. Le "Early Parliamentary General Election Bill" va être évalué par les élus de la Chambre des communes. Ces derniers vont débattre d'amendements avant un passage en troisième lecture, prévu pour ce soir.