LA MINUTE MACRO : Début de semaine très chargé

Forte baisse du chômage en France. La population au chômage a diminué de 46 600 personnes en septembre. Ce troisième trimestre est le meilleur depuis 2007. Il faut tout de même rester méfiants car les futures grèves pourraient affecter négativement cette tendance. Selon certaines estimations, le ralentissement de croissance prévu pour 2020 devrait amenuir cette dynamique positive.

La France dit "OUI". Les risques de "no-deal" s'éloignent. Emmanuel Macron est revenu sur sa décision de Vendredi dernier en acceptant le report du Brexit au 31 janvier. En réaction, Boris Johnson tente de déclencher des élections anticipées. Pour rappel, le Premier ministre a besoin de deux tiers des voix au Parlement pour aboutir à ces élections. Le vote est prévu pour aujourd'hui à la chambre des Communes et ses chances semblent relativement minces.

Le chef de l'Etat islamique a été abattu. Les Etats-Unis ont effectué une opération militaire dimanche dans le nord de la Syrie et le chef de l'organisation terroriste a déclenché sa ceinture d'explosifs, alors qu'il était piégé par les forces armées américaines. En réaction, le ministre de l'Intérieur français, Christophe Castaner, a appelé à une "vigilance accrue" pour les prochains jours et Emmanuel Macron a bien précisé que cela ne constituait qu'une étape dans le combat contre l'EI.

La mort d'al-Baghdadi est un coup dur porté contre Daech, mais ce n’est qu’une étape. Le combat continue avec nos partenaires de la coalition internationale pour que l'organisation terroriste soit définitivement défaite. C’est notre priorité au Levant. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 27 octobre 2019

Victoire de la gauche en Argentine. Alberto Fernandez va succéder à Mauricio Macri (Propuesta Republicana, parti libéral) en obtenant 47.99% des voix. Afin de remporter la présidentielle et éviter un second tour, le candidat devait obtenir au moins 45% des voix, ce qui est chose faite. Actuellement dans une situation désastreuse, le pays est encore loin de la reconstruction et semble avoir subi les mesures d'austérité prises par le président sortant durant son mandat.

Le groupe LVMH confirme son intérêt pour le bijoutier Tiffany. Le groupe de Bernard Arnauld aurait offert environ 14,5 milliards de dollars (120$ par action soit 22% de plus que le prix au 25 octobre) à l'enseigne américaine. En réaction, les actions Tiffany ont bondi à 117 dollars en pré-ouverture. Il n'y a encore aucune assurance sur le fait que les discussions aboutiront à un accord.