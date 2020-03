LA MINUTE MACRO : Des élections mouvementées et des mesures monétaires 0 03/03/2020 | 12:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires En Israël Benyamin Netanyahu remporte les élections législatives. L’Australie et l’Indonésie abaissent leurs taux d’intérêt. L’Inde met en place des mesures de restriction sur les exportations de produits pharmaceutiques. Trump retourne au combat contre Xi Jinping. En Israël Benyamin Netanyahu remporte les élections législatives. L’Australie et l’Indonésie abaissent leurs taux d’intérêt. L’Inde met en place des mesures de restriction sur les exportations de produits pharmaceutiques. Trump retourne au combat contre Xi Jinping. Une nouvelle victoire de Benyamin Netanyahu. Les élections législatives ont à nouveau consacré le Likoud de Benyamin Netanyahu. Cette victoire contre la coalition Bleu-Blanc, dirigée par son rival Benny Gantz, intervient dans un contexte particulier. En effet, l’actuel premier ministre israélien fait face à trois accusations de corruption et son procès se tiendra dans 15 jours. Des baisses de taux dans le Pacifique. Alors que le monde a les yeux rivés sur Jerome Powell et Christine Lagarde, d’autres gouverneurs prennent des mesures : La RBA a la rescousse. La RBA (Banque centrale d’Australie) a décidé d’abaisser ses taux à 0.5%, un plus bas historique (comme le démontre le graphique ci-dessous). Cette mesure vise à contrer l’impact du coronavirus sur l’écolonomie australienne. Le premier ministre a, par ailleurs, souligné que la menace sera croissante dans les mois à venir, mais que les hôpitaux seront prêts.

L’Indonésie suit. De son côté, l’Indonésie a suivi le même chemin, abaissant ses taux de 25 points à 4.75% L’Inde restreint les exportations de médicaments. Le pays, qui représente une part importante de la production de médicaments génériques dans le monde, a décidé de prendre des mesures restrictives pour faire face au COVID-19. Le gouvernement a ainsi mis en place des mesures de restriction concernant l’exportation de certaines molécules. Il s’agit principalement d’antibiotiques et de paracétamol. Trump Vs Xi, le combat continue. L’administration Trump a ordonné à quatre médias chinois de réduire leur présence sur le territoire américain. Cette décision concerne Xinhua, China Global Television, China Radio International et China Daily. Elle fait suite à l’expulsion des trois journalistes du Wall Street Journal de Chine. Graphique du jour : Il s’agit du nombre d’immatriculations de véhicules neufs en Italie. L’industrie, qui connaît une forte saisonnalité, réalise habituellement le plus gros de son activité sur le début de l’année. Pas cette fois-ci, handicapée par la propagation du coronavirus.

Gallien Girardot © Zonebourse.com 2020 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue