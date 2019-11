LA MINUTE MACRO : Donald Trump sous le feu des projecteurs, nouveaux affrontements meurtriers à Israël 0 13/11/2019 | 10:25 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Les tensions sont vives à Israël, où des frappes aériennes ont de nouveau secoué le pays, faisant plusieurs morts. Aujourd'hui démarrent les auditions publiques dans le cadre de la procédure de destitution à l'encontre de Donald Trump. De son côté, le parti socialiste espagnol a choisi de s'allier avec...Podemos et Jeanine Anez s'est auto-proclamée Présidente par interim de la Bolivie. Accord de principe entre le PSOE et Podemos. Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a signé un accord de principe pour former un gouvernement de coalition. Les deux formations avaient échoué à s'entendre il y a quelques mois et ont cette fois-ci décidé de s'allier. En revanche, cette coalition aura besoin du soutien d'autres partis afin d'aboutir à l'investiture par le Parlement de Pedro Sanchez, à la tête du futur gouvernement. La majorité absolue étant établie à 176, les 120 sièges du PSOE et les 35 sièges d'Unidas Podemos ne suffiront pas pour obtenir la majorité absolue. Pedro Sanchez avait pourtant déclaré en avril dernier qu'il "n'aurait pas dormi de la nuit" si Podemos venait à faire partie de son administration. Dans l'impasse, il faut savoir faire des concessions. Donald Trump maintient la pression. Après son discours hier, lors du Club Economique de New York, Donald Trump a déclaré que la signature de la Phase un de l'accord commercial avec la Chine était "proche", mais que les Etats-Unis n'hésiteraient pas à adopter davantages de sanctions au cas où les négociations venaient à échouer. Procédure de destitution : auditions publiques, day one. Les témoins qui ont décidé de s'exprimer dans l'affaire avec le président ukrainien le feront devant la Chambre des représentants à partir d'aujourd'hui. Deux diplomates sont attendus, le chargé d'affaires en Ukraine William Taylor et un haut responsable d'Etat, George Kent. Ces auditions seront télévisées et pour rappel, seuls trois présidents ont déjà fait l'objet d'une procédure d'impeachment : Andrew Johnson, Richard Nixon et Bill Clinton. Aucun d'eux n'a été destitué, en revanche, ces auditions publiques pourraient lourdement peser sur l'avenir politique du Président des Etats-Unis. Stats du jour : l'inflation. Le taux d'inflation en Allemagne pour le mois d'octobre a été publié ce matin et est conforme aux attentes à 0.1%. Le taux d'inflation au Royaume-Uni sera publié à 10h30 (le consensus s'attend à 1.6%) et à 14h30 celui des Etats-Unis sera communiqué (attendu à 0.3%). Escalade des tensions à Gaza. Le JIP (groupe Jihad islamique) est la cible des forces armées israéliennes. Dans la soirée d'hier, trois Palestiniens ont été tués lors de frappes aériennes qui visaient le groupe islamique, portant à dix le nombre de Palestiniens tués lors d'opérations militaires de l'armée dans la bande de Gaza. Le haut commandant du JIP (Baha Abou Al-Ata) a été tué avec sa famille à son domicile, ce qui a provoqué les représailles du groupement islamique qui a tiré plusieurs roquettes sur Israël. Transition controversée en Bolivie. La deuxième vice-présidente du Sénat, Jeanine Anez, s'est proclamée présidente par interim de la Bolivie, malgré l'absence de quorum au Parlement. La sénatrice a déclaré qu'elle "souhaitait convoquer des élections au plus vite". Depuis son compte Twitter, Evo Morales, l'ex-président bolivien qui a obtenu l'asile politique au Mexique après sa démission, a dénoncé cet acte comme étant le "coup d'Etat le plus astucieux et le plus odieux de l'histoire" et comme violant plusieurs articles de la Constitution. Esta autoproclamación atenta contra los arts 161, 169 y 410 de la CPE que determinan la aprobación o rechazo de una renuncia presidencial, la sucesión constitucional sobre presidencias del Senado o Diputados y la Supremacía de la CPE. Bolivia sufre un asalto al poder del pueblo. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 13 novembre 2019

