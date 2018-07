LA MINUTE MACRO : Donald et Jean-Claude copains comme cochons, adieu les tarifs douaniers ? 0 1 26/07/2018 | 08:51 Envoyer par e-mail :

L'avalanche de résultats trimestriels éclipseraient presque l'actualité macroéconomique, pourtant toujours aussi fournie ! Aujourd'hui, la rencontre entre Donald Trump et Jean-Claude Juncker a été plus que fructueuse, au moment où l'OMC mettait en garde contre les tarifs douaniers. Benalla fait toujours la une en France et le Venezuela supprimera cinq zéros de sa monnaie le mois prochain. Voici donc les principaux événements de la journée, mis à jour régulièrement. Donald Trump. Sa rencontre avec Jean-Claude Juncker aura été plus qu'étonnante. Tous deux pessimistes au départ, leurs intérêts ont finalement convergé. La crise sur les tarifs douaniers semble finie sur la face Altantique, ou du moins en suspens. L'UE importera "beaucoup de soja" des Etats-Unis, tandis que Trump a affirmé sa volonté d'aller à terme vers "zéro tarifs douaniers" dans leurs échanges industriels (sauf le secteur clé de l'automobile). Cette réconciliation ne pourra faire que du bien aux marchés financiers, puisque les deux blocs pèsent plus de 50% du PIB mondial !





Les indices européens sont presque tous dans le vert avant l'ouverture (Source : Bloomberg)

OMC. Ce compromis américano-européen tombe à pic, puisque l'OMC déclarait hier soir que "cette dynamique de l'œil pour œil" aurait des conséquences qui ne sont pas encore visibles aujourd'hui, mais elle ferait des ravages à terme. D'ailleurs, Trump et Juncker se sont également accordés sur leur volonté de réformer l'OMC dès que possible.



France. Les partis politiques se déchirent, en pleine tourmente de l'affaire Benalla, qui se profile comme étant la pire crise politique du quinquennat. La déclaration d'Emmanuel Macron n'a pas plu à tout le monde, presque une semaine après le début de la controverse. Ce matin, les Sénateurs auditionnent Alexis Kohler, le bras droit du Président.



Venezuela. Le pays démarre son plan de redressement économique le 20 août prochain et compte supprimer cinq zéros de sa monnaie, le bolivar. Le but : éviter d'atteindre le chiffre symbolique de 1 000 000% d'inflation d'ici décembre.



