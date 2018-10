LA MINUTE MACRO : Donald s'en prend à May, Tensions sino-américaines ravivées, … 0 0 05/10/2018 | 10:53 Envoyer par e-mail :

Alors que le Congrès des Tories s'est terminé hier soir, avec une danse de Theresa May sur "Dancing Queen", Donald Tusk n'a pas manqué de lui rappeler qu'un accord devait encore être conclu. Le vice-président des Etats-Unis a dressé un violent réquisitoire à l'encontre de la Chine, ce qui n'a pas pour effet d'améliorer les relations entre les deux puissances. Ce matin, le gouvernement italien a mis à jour ses prévisions de conjoncture économique et a abaissé ses projections de croissance. Donald fait pression. Alors que le Congrès de Birmingham a pris fin hier, le président du Conseil européen Donald Tusk a appelé Theresa May à "se remettre au travail" pour boucler les négociations sur le Brexit et conclure un accord. Le Premier Ministre irlandais, Leo Varadkar, a révélé à la presse "Je suis d'accord avec Donald Tusk. […] Je veux vraiment qu'un accord soit conclu d'ici novembre si possible, je pense que c'est dans l'intérêt de l'Irlande, de l'UE et du Royaume-Uni, donc remettons-nous au travail". A ce sujet, les responsables d'Irlande du Nord et le négociateur du Brexit, Michel Barnier, ont prévu de se rencontrer aujourd'hui.



Mike Pence relance les hostilités avec la Chine. Hier, lors de son discours sur la stratégie gouvernementale à l'égard de Pékin devant le Hudson Institute, le vice-président américain a accusé la Chine d'intervenir dans la politique américaine dans le but d'éjecter le président. Il dénonce dans un réquisitoire, reprenant l'ensemble des griefs à l'encontre du géant asiatique (économique, militaire et politique), la volonté de la Chine de vouloir se débarrasser de Trump. Il a notamment repris les propos du président américain avancés la semaine dernière au Conseil de Sécurité de l'ONU, ce qui devrait, dans ce contexte de guerre commerciale, attiser encore plus les tensions.



.@POTUS Trump’s leadership is working, and China wants a different American President. China is meddling in America’s democracy. As @POTUS Trump said just last week, we have “found that China has been attempting to interfere in our upcoming midterm election.” pic.twitter.com/EvPQxVlsdq — Vice President Mike Pence (@VP) 4 octobre 2018

L'Italie abaisse sa prévision de croissance. Ce matin, une mise à jour du document économique et financier du gouvernement italien a été publié et dévoile que l'objectif de croissance en 2019 a été ramené de 1.5% à 1.2%. De plus, le pays à la botte vise une dette s'élevant à 130.9% du PIB en 2018, diminuant à 130% en 2019, 128.1% en 2020 et 126.7% en 2021.



Le premier tour des élections présidentielles au Brésil aura lieu ce dimanche, ce qui a pour effet de faire grimper le real. Selon la note de conjoncture publié hier par l'INSEE, la croissance en France ne devrait pas dépasser les 1.6% en 2018 (loin des 2.2% en 2017), mais bonne nouvelle, le taux de chômage devrait diminuer à 8.9%.

