LA MINUTE MACRO : Entre décisions monétaires et espoirs sur le commerce

Les Etats-Unis et la Chine "d'accord" pour réduire les tarifs. Si les deux pays parviennent à signer l'accord "Phase one", ils devraient annuler simultanément les droits de douane qu'ils se sont imposés ces derniers mois, dans les mêmes proportions. Concernant ladite signature de l'accord, aucun lieu n'a encore été trouvé. Les négociateurs chinois souhaitent obtenir des Etats-Unis l'annulation de la taxe de 15% (datant du 1er septembre) sur 125 milliards de dollars de produits importés de Chine, ainsi que l'annulation des droits de douane de 25% qui ont été imposés sur 250 milliards de dollars d'autres produits.

Le Labour Party de Jeremy Corbyn a ses chances. Malgré une popularité en baisse et des accusations de racisme par d'anciens membres du parti, le parti travailliste a toutes ses chances dans la course aux élections. Les conservateurs sont au pouvoir depuis si longtemps (9 ans) que les électeurs pourraient vouloir du changement. De plus, le parti majoritaire à la Chambre des communes s'affaiblit à cause du Brexit. Plusieurs petits partis pourraient plutôt s'orienter vers le parti travailliste, par exclusion. A titre d'exemple, le Parti National Ecossais (SNP) afficherait son soutien à Jeremy Corbyn en l'échange d'un référendum sur l'indépendance de l'Ecosse. Tous les scénarios semblent possibles.

La banque centrale de réserve du Pérou surprend. L'institution a décidé de baisser son taux directeur en le faisant passer de 2.50% à 2.25%. Cette baisse était relativement inattendue. Selon un sondage Bloomberg, 10 économistes sur 16 s'attendaient au maintien à 2.50%. Ce nouveau taux est le plus bas depuis 2010 et une baisse a été actionnée pour la seconde fois en quatre mois. La banque centrale semble même encline à procéder à une nouvelle réduction en cas de besoin, afin d'éviter au mieux de subir les effets du ralentissement de sa croissance.

Baisse du taux de réserves obligatoires en Malaisie. La banque d'Etat de Malaisie a décidé d'abaisser son taux de réserves obligatoires en le faisant passer de 3.5% à 3%. Cette baisse permettra théoriquement d'assurer la liquidité nécessaire sur le marché interbancaire.

Alibaba rechercherait à lever 10 à 15 milliards de dollars. L'information reste à être confirmée, mais le géant chinois envisagerait d'organiser des audiences dans le courant de la semaine prochaine à Hong Kong.