LA MINUTE MACRO : Entre récession au Canada et PMIs stables en Chine 0 31/08/2020 | 11:41 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Alors que le Canada fait état d’une baisse record de son PIB, le dollar américain continue sa trajectoire à la baisse. En Asie, les indices PMIs révèlent une stabilité sur le mois écoulé. En Europe, les tensions montent en Biélorussie. Du côté des entreprises, Saudi Aramco découvre des nouveaux champs pétroliers et Berkshire Hathaway prend des participations dans des sociétés japonaises. Le Canada entre en récession. L’économie canadienne s’est contractée de 11,5% au deuxième trimestre 2020. Sur un historique de données qui remonte à 1961, c’est du jamais vu.

source: source: tradingeconomics.com Dans le même temps, l’USD/CAD s’est légèrement apprécié à 1.3125 avant de continuer sa baisse à 1.307. Le dollar est en route pour atteindre des records de baisse de plus de 5 ans, le dernier point bas sur le DXY datant du premier trimestre 2018. C’est un indice qui mesure la performance du dollar contre un panier de devises qui comprend les paires EUR, JPY, GBP, CAD, CHF et SEK. source : Bloomberg PMI chinois. Publiés dans la nuit par la China Federation of Logistics and Purchasing, les indicateurs économiques montrent une certaine stabilité au mois d’août. L’indice manufacturier ressort à 51 contre 51.1 précédemment. Dans le même temps, le PMI des services est passé à 55.2 alors que le consensus tablait sur 54. De l’agitation en Biélorussie. Des milliers de manifestants se sont rassemblés à Minsk et la police a arrêté une centaine personnes lors d'un rassemblement non autorisé alors que l'UE appelle au dialogue entre le pouvoir et l’opposition. Des véhicules blindés sont arrivés dans le centre de la capitale amplifiant de fait les tensions et les communications internet ont été interrompues sur ordre des autorités. Des journalistes étrangers ont été expulsés alors que d’autres se sont vus dépouillés de leurs accréditations. People are peaceful, riot police don't let them go. Happening right now in #Minsk pic.twitter.com/L0JNm0paZU — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) August 30, 2020 Encore plus de pétrole... Saudi Aramco, la première compagnie pétrolière au monde en termes de production, a fait la découverte de deux champs de pétrole et de gaz dans le nord de l’Arabie Saoudite. La production dans le premier champ est estimée à plus de 3000 barils de brut/jour et 3.5 millions de pieds cubes de gaz naturel. Le taux de production dans le second champ s’élève à 1944 barils de pétrole/jour ainsi qu’à 16 millions de pieds de cubes de gaz naturel. Saudi Aramco a indiqué qu'elle allait forer d'autres puits pour évaluer la quantité d'énergie que les champs contiennent. L’oracle d’Omaha s’exporte au Japon. Berkshire Hathaway, la holding de Warren Buffett, a indiqué avoir pris un peu plus de 5% de participations dans cinq entreprises japonaises au cours des douze derniers mois. Il s’agit d’Itochu, Marubeni, Mitsubishi Corp, Mitsui & Co et Sumitomo Corp. Cela représente un investissement d’environ 6,5 milliards de dollars. Berkshire Hathaway a indiqué qu’elle ne dépassera pas les 9,9% de participations dans ces sociétés sans l’accord au préalable du conseil d’administration.

Nathan Houtch © Zonebourse.com 2020 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue