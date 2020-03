LA MINUTE MACRO : Erdogan met ses menaces à exécution, les américains repartent d’Afghanistan 0 02/03/2020 | 11:57 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Ankara réclame le soutien de l'Europe face aux négociations avec Moscou. Le Coronavirus continue sa progression et fait passer la France en alerte de niveau 2. Au Moyen-Orient, les Américains quittent l'Afghanistan. Turquie : l'Europe sous pression. Après la mort d'une trentaine de soldats turcs en Syrie, Ankara a décidé de riposter face au régime de Damas, engendrant une escalade de la violence. Alors que l'ONU réclame un apaisement pour limiter la crise sanitaire, les présidents turcs et russes ont entamé un bras de fer. Vladimir Poutine qui défend le régime de Bashar al-Assad, souhaite le retrait des troupes turques hors de Syrie. En réponse à cette situation, Recep Tayyip Erdogan tente de faire pression sur l'Europe. Le président turc a précisé qu'en l'absence de soutien, la Turquie cessera de retenir les flux de migrants. Ce week-end Ankara a mis ses menaces à exécution en laissant passer un premier flux en guise "d'avertissement". Près de 13 000 migrants ont ainsi été contenus à la frontière grecque. COVID-19 à la montagne. Le coronavirus continue sa progression. Un foyer a notamment été signalé à la Balme-de-Sillingy (proche de la commune d'Annecy), le maire a lui-même été diagnostiqué positif à l'infection. Le bilan atteint désormais une centaine de contaminé, faisant de la France le 3e foyer européen. Ce week-end, le ministre de la Santé a annoncé qu'il s'agissait d'une alerte de niveau 2 (sur 3 au total). Des mesures ont été prises localement : de nombreuses écoles ont ainsi été fermées dans l'Oise (60). Les rassemblements de plus de 5000 personnes ont par ailleurs été annulés. Les conseils des ministres se sont réunis samedi pour convenir de mesures afin de contrer la propagation du virus. Talibans et Américains voient se profiler le bout du tunnel. Le week-end aura aussi été marqué par un évènement historique au Moyen-Orient : le retrait des troupes américaines en Afghanistan. La guerre qui avait débuté en octobre 2001 à la suite des attentats du 11 septembre aura été la plus longue campagne menée par les USA au XXIe siècle. Bien que le bilan soit difficilement vérifiable, la Watson Institute de la Brown University, estime le résultat total à environs 157 000 morts, dont au moins 43 000 civiles. Les records du week-end. Ce samedi aura été marqué par un nouveau record : celui des PMI chinois. En effet, après que le pays a été paralysé durant les 2 derniers mois, les chiffres font désormais transparaître un impact économique fort. Les PMI manufacturiers sont ainsi ressorties à 35.7 et les non-manufacturiers à 29.6, soit les niveaux les plus bas jamais enregistrés. A noter qu'il s'agissait des chiffres du gouvernement et non des PMI Caixin (réalisés par Markit). Source : Bloomberg Le VIX s'essouffle. Après une semaine très haussière, l'indice du CBOE semble s'être heurté à la barrière psychologique des 50, laissant potentiellement un peu de répit aux marchés. Chiffre du jour : notre attention sera portée aujourd'hui sur les PMI en Europe ce matin et aux USA cet après-midi.

