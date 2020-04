LA MINUTE MACRO : Error 404, le COVID-19 fait bugger les analystes 0 15/04/2020 | 10:29 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Après la panne informatique qui a frappé le Xetra, c'est au tour du FMI de signaler un bug. Il ne s'agit pas là d'un problème informatique, mais plutôt d'ordre financier. La France prend le même chemin en annonçant un déficit qui devrait dépasser 9% du PIB. Les banques anticipent des défauts en cascades et Reuters se fait bannir d'Irak. L'Allemage en panne. Le Dax a eu le droit à une petite grasse matinée hier. Après avoir rencontré un problème informatique, les échanges à la bourse de Francfort ont été interrompus jusqu'en début d'après-midi. Cette panne a également entraîné des perturbations sur d'autres places boursières utilisant le système électronique Allemand (Vienne, Prague, Budapest…). Les porte-paroles n'ont pas donné plus de détails, mais il s'emble que la piste d'une cyber attaque soit exclue. Le FMI prédit une récession record. Un discours un peu redondant, je vous l'accorde. Néanmoins, les institutions monétaires ne sont habituellement pas connues pour leur pessimisme. Le FMI a tenu hier des propos plutôt "bearish". Le "grand confinement" pourrait avoir un effet semblable à la grande dépression. L'institution s'attend désormais à une contraction d'au moins 3% du PIB à l'échelle mondiale. Alors que les pays émergents (la Chine notamment) devraient être les moins touchés, c'est la zone euro qui sera la plus impactée avec une contraction de l'activité de 7.5%. Le FMI a également souligné une remontée du chômage, en hausse de 40% en zone euro et de 300% aux USA. Elle a par ailleurs évoqué une potentielle crise alimentaire en Afrique subsaharienne. Mais l'institution table sur une très forte reprise en 2021. Le rapport complet est accessible ici. Source : FMI Un banquier bien dépensier. Emmanuel Macron, qui jugeait le débat sur les 3% de déficit public "d'un autre siècle", a finalement obtenu gain de cause. Dans son allocution hier matin, Bruno Le Maire a présenté ses prévisions concernant les finances publiques. Les mesures prises en réponse à la crise sanitaire devraient ainsi creuser le déficit public à plus de 9% du PIB, un record dans l'histoire de la cinquième république. La dette française devrait ainsi dépasser 115% du PIB à la fin de l'année. Alors l'OAT est-elle plus risquée que certaines dettes corporate ? Excellente question ! Madame Lagarde a néanmoins averti qu'une annulation de dette était impensable en zone euro. Les banques américaines se préparent avant la tempête. La publication des résultats des banques a débuté hier aux États-Unis. JP Morgan et Wells Fargo ont marqué le pas. Nous avons ainsi pu assister à des bénéfices nets en chute libre (-69% pour JPM et -89% pour Wells Fargo), non pas en raison d'un ralentissement de l'activité, mais à cause d'une explosion des provisions pour pertes de crédits. Alors que l'endettement global des ménages dépasse les 14 000Mds USD, l'arrêt de l'activité et la hausse du chômage constituent une menace grandissante pour les banques américaines. Source : Yardeni Reuters : banni en Irak. La licence de Reuters a été suspendue pour une durée de 3 mois par le régulateur irakien des médias. L'agence de presse a également écopé d'une amende de 25 millions de dinars (21 000 USD). Cette décision fait suite à un rapport dans lequel l'agence, sur la base de données fournies par des médecins locaux, remettait en cause les chiffres du gouvernement concernant la propagation du coronavirus. Alerte banque centrale : La banque centrale d'Afrique du Sud a décidé hier de baisser ses taux de 100 points de base, passant à 4.25%, contre 5.25%. Source : Trading Economics

