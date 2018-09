LA MINUTE MACRO : Escalade, Trump vs. Bloomberg et fruits secs

Nouvelle vague . Les Etats-Unis vont taxer 200 milliards de dollars de produits importés de Chine à 10% à partir du 24 septembre, a annoncé l'administration hier soir. Si aucun compromis n'est trouvé avec Pékin, la taxe passera à 25%. Si Pékin riposte, Washington promet de surtaxer le solde du commerce avec la Chine, soit 267 milliards de dollars. On le voit, la pression monte, même si Donald Trump a laissé la porte ouverte à une remise à plat des termes de l'échange.



Poigne de fer et gant de velours ? La Russie et la Turquie ont tranché en faveur d'une zone démilitarisée dans la province d'Idlib, en Syrie. L'Iran a applaudi. La zone tampon devrait être effective autour de la mi-octobre. Toutefois, les deux puissances ont indiqué que les rebelles radicaux devront quitter la région.



Tutto bene ? Stéphane Déo, l'un des stratégistes de LBPAM, propose ce matin ce graphique intéressant sur l'Italie. Si le pays a une dette très élevée, elle est essentiellement domestique. La position extérieure italienne est en effet de -8,5% du PIB (-20,9% en France).





