LA MINUTE MACRO : Fed, BCE, BoC et espions chinois

Hier la Banque Centrale du Canada a remonté d'un quart de point son taux de refinancement. La Fed a publié son Livre beige, à deux semaines de sa prochaine réunion de politique monétaire. Aujourd'hui c'est au tour de la BCE de se réunir et de communiquer sur ses perspectives d'inflation et de croissance et sur l'évolution de ses taux d'intérêt directeurs. Cinquième hausse des taux au Canada. La Banque Centrale Canadienne a décidé de relever son principal taux directeur d'un quart de points, à 1,75%, son plus haut niveau depuis près de 10 ans. Il s'agit de la cinquième hausse depuis juillet 2017 et selon l'Institut monétaire, d'autres augmentations en 2019 seront nécessaires afin de maîtriser l'inflation (atteindre la cible des 2.0%) et de ramener les taux à un niveau "neutre" (estimé de 2.5% à 3.5%). La Banque Centrale du Canada a salué le nouvel accord de libre-échange nord-américain, éliminant ainsi une source d'incertitudes autour du commerce international et des perspectives économiques.



Les taxes douanières et la progression des salaires font monter les prix. La Fed a publié son Livre Beige hier, un rapport conjoncturel dévoilé deux semaines avant la réunion du FOMC. Il indique que les prix ont grimpé au cours des deux derniers mois, principalement en raison de la poussée des coûts des matières premières, liée à la mise en place de tarifs douaniers. Sur les 32 pages du rapport, les tarifs douaniers sont cités 51 fois ! La Fed met aussi l'accent sur la hausse des salaires et la faiblesse du taux de chômage. Ces deux points, cités à plusieurs reprises dans le rapport, laissent présager d'une poursuite du relèvement des taux d'intérêt, avec une prochaine hausse en décembre.



Réunion de la BCE. La Banque Centrale Européenne va se réunir en début d'après-midi. Aucune modification concernant le principal taux d'intérêt directeur n'est attendue. Il devrait rester à 0.00%. Néanmoins, la BCE doit s'exprimer sur les perspectives d'inflation et sur les principaux facteurs de risque qui pèsent sur la croissance. Il est attendu qu'elle confirme sa stratégie de durcissement monétaire graduel, malgré les inquiétudes au sujet des tensions commerciales impactant la croissance de la zone euro, les perspectives d'un Brexit sans accord et un conflit budgétaire avec l'Italie.



En Bref. L'Afrique du Sud a révisé à la baisse les prévisions de croissance du pays (de 1.5% à 0.7% pour 2018) en raison notamment d'un taux de chômage record et d'une dette publique exponentielle. Le New York Times a révélé que des espions chinois écoutaient les conversations téléphoniques de Trump dans le but d'influencer la politique américaine.

