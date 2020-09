LA MINUTE MACRO : Fed dovish et rebond du dollar 0 17/09/2020 | 10:38 Envoyer par e-mail :

La Réserve Fédérale fait preuve d'un certain optimisme quant à ses prévisions de PIB et de chômage pour 2020. La politique monétaire devrait rester souple jusqu'à ce que l'objectif d'inflation soit atteint. Le discours de la FED et de Jerome Powell ont stimulé le dollar avant que le billet vert ne reperde du terrain ce matin. En Australie, les chiffres sur l'emploi sont beaucoup moins mauvais que prévus et font la surprise des analystes. Propos encourageants de la Réserve Fédérale. La Fed prévoit que les taux resteront proches de zéro au moins jusqu'en 2023 afin d'aider l'économie à rebondir et elle s'attend à rester accommodante jusqu'à ce que l'inflation atteigne un rythme de croisière à 2 %. Jerome Powell a également indiqué que malgré une reprise plus rapide que prévue, l'activité reste bien en dessous des niveaux pré-pandémie. La banque centrale américaine est quand même confiante. Elle a modéré ses prévisions pour le PIB en 2020, passant de -6,5 % à -3,7 %, et a réduit les perspectives de chômage pour le quatrième trimestre de 9,3 % à 7,6 %. A l'issu de ces propos encourageants de la FED, le dollar a progressé contre l'euro d'un peu plus de 1 % entre le plus haut à 1.188 et le plus bas à 1.174. Bloomberg - graphique intraday (5 minutes) de l'EUR/USD sur 2 jours Néanmoins, l'euro reprend du terrain ce matin. De plus, sur un horizon de temps plus large, la paire EUR/USD reste enfermée dans un range entre 1.17 et 1.20. Le scénario le plus probable est donc un rebond sur la borne basse de la zone de latéralisation. Bloomberg - graphique journalier de l'EUR/USD sur 6 mois

On pourra noter que l’homologue britannique de la FED annoncera à 13:00 sa décision sur sa politique monétaire. Aucun changement n’est attendu. Accélération de la reprise en Australie. Le taux de chômage australien a baissé de manière inattendu à 6.8 % contre 7.7 % attendu et 7.5 % auparavant. En outre, le pays des kangourous a enregistré 111 000 créations de postes en août alors que les analystes tablaient sur une destruction de 40 000 emplois. Source : Forex Factory - Création/destruction de postes en Australie - les tirets orange indique les prévisions Sur ce graphique, on constate que sur les trois derniers mois, l’Australie publie à chaque fois et de manière bien supérieure aux prévisions alors que Melbourne a fait face à un nouveau confinement de 6 semaines depuis début août et à des mesures de restrictions supplémentaires.





