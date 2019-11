LA MINUTE MACRO : Focus sur la dette italienne, la BEI ne financera plus les énergies fossiles

Pas d'accord, mais des discussions qui "avancent". Depuis plus d'un an, c'est le même schéma. Entre menaces et discussions plus positives, l'incertitude sur l'issue des accords commerciaux reste toujours très élevée. Larry Kudlow, le principal Conseiller économique à la Maison Blanche a déclaré que les Etats-Unis et la Chine étaient proches de signer un accord. Hier, les douanes chinoises ont annoncé la levée de l'interdiction liée aux importations de volaille provenant des Etats-Unis. La reprise des importations de produits agricoles américains constitue un point sensible des négociations, cette décision est donc positive, mais les investisseurs et entreprises restent dans l'attente d'une signature, qui mettrait fin aux incertitudes.

Hong Kong : le chaos politique continue. Cinquième jour de rassemblement dans le quartier financier de Hong Kong. Les manifestations n'en finissent plus et les évènements ont pris une tournure dramatique depuis la semaine dernière avec le décès d'un étudiant, le meurtre d'un fonctionnaire âgé de 70 ans frappé à la tête lors d'une échauffourée et les blessures subies par Teresa Cheng (secrétaire de la justice), prise pour cible par un groupe de manifestants à Londres. La conséquence sera dramatique pour l'économie, le pays s'attend en effet à une année 2019 sous le signe de la récession, une première depuis 2009.

Banque Européenne d'Investissement : vers une banque du climat ? L'institution renonce à financer les énergies fossiles, y compris le gaz. En plus de cette rénonciation, la BEI prévoit, de par ses activités d'investissement, de débloquer jusqu'à 1 000 milliards d'euros en faveur de l'action pour le développement durable au cours des dix prochaines années.

Analyse "fixed income" du jour :

Les bons du trésor italien (BTPs) ont subi hier des pressions à la vente de la part des investisseurs. Le spread (écart) du BTP 10 ans vs Bund allemand s'est élargi à 170bp (+35bp depuis le début du mois). Egalement, le spread du BTP 2 ans s'est élargi à 61bp (+15bp depuis le début du mois). Après avoir été très recherché par les investisseurs et ayant proposé une bonne performance ces derniers mois, des prises de bénéfices semblent survenir. Autre aspect important, la visibilité politique apparait moins claire qu'il y a un mois, impactée par les résultats des récentes élections régionales. En effet, le Parti Démocrate a été évincé de cinq régions au profit d'autres partis plus conservateurs tels que La Ligue de Matteo Salvini (région d'Ombrie) ou Fratelli d'Italia (région des Abruzzes). En revanche, il faut rester positif sur la dette italienne dans la mesure où la politique accommodante de la BCE restera un facteur essentiel qui affectera l'appétit des investisseurs pour les BTP italiens.

source : Bloomberg