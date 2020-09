LA MINUTE MACRO : France Relance 0 03/09/2020 | 11:02 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Ce matin nous ferons un focus sur le plan de soutien dévoilé par la France qui n’hésite pas à donner un coup de pouce aux actions nationales. Outre-Atlantique, la FED a publié son rapport, le fameux Livre Beige qui dresse l’état de santé de l’économie américaine. Enfin, Londres demande des explications à Moscou sur l’affaire Navalny. “France relance”. La France a dévoilé son plan de relance de 100 milliards d'euros. Il sera basé sur trois piliers : la transition énergétique, la relocalisation industrielle et la cohésion sociale et territoriale. Le premier pilier se verra attribuer une enveloppe de 30 milliards d’euros qui seront dédiés à la rénovation énergétique des bâtiments, aux transports et à l’hydrogène. 35 milliards d’euros seront versés aux entreprises en particulier pour encourager la relocalisation industrielle afin de gagner en indépendance. Des subventions salariales et des réductions d'impôts sont également au coeur du programme. Enfin, 35 milliards seront alloués à la cohésion territoriale au travers le soutien à l’embauche pour les jeunes, la construction de logement, l’amélioration des infrastructures de santé ou encore une meilleur accessibilité au réseau internet. Ce plan de relance devrait permettre de créer 160 000 emplois l'année prochaine. L’objectif final ? Retrouver le niveau de croissance de 2019 d’ici deux ans. D’ailleurs, le Gouvernement entend rembourser sa dette, non pas par une augmentation de l’impôt, mais bien par la croissance. Beige Book. Hier, la FED a indiqué que l'activité économique n'a augmenté qu'à un rythme "modeste". L'économie américaine a montré des signes de progrès mais continue de lutter, l'activité restant bien inférieure aux niveaux d'avant crise. Les chiffres des créations d’emplois dans le secteur privé sont décevants. Avec 428 000 nouveaux postes, c’est deux fois supérieur aux chiffres de juillet (212K) mais c’est trois fois inférieur aux prévisions de 1250K. A 14h30, les demandes d’allocations de chômage seront publiées. Elles sont attendues à 955K ce qui pourrait révéler une légère amélioration par rapport à la semaine dernière où les chiffres s'établissaient à 1006K.

source: source: tradingeconomics.com Boris Johnson VS le Kremlin. Le Premier Ministre du Royaume-Uni a exigé une explication de Moscou après l’empoisonnement d’Alexey Navalny, leader de l’opposition en Russie. L’agent neurotoxique serait le même que celui utilisé contre l’ex-agent double russe Sergueï Skripal et sa fille Ioulia en 2018 en Angleterre. It’s outrageous that a chemical weapon was used against Alexey Navalny. We have seen first-hand the deadly consequences of Novichok in the UK. The Russian government must now explain what happened to Mr Navalny – we will work with international partners to ensure justice is done. — Boris Johnson (@BorisJohnson) September 2, 2020

Nathan Houtch © Zonebourse.com 2020 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue