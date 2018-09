LA MINUTE MACRO : Free the world, yaourts de la discorde et crypto-blues 0 0 12/09/2018 | 09:56 Envoyer par e-mail :

Les entreprises américaines veulent que la Maison Blanche infléchisse sa politique protectionnistes et créent un puissant lobby. Pendant ce temps, Ottawa et Washington cherchent un terrain d'entente sur les produits laitiers et la SEC fait le ménage dans les cryptos.

Le libre-échange contre-attaque. Une soixantaine de fédérations sectorielles américaines ont créé une coalition baptisée "Americans for Free Trade" (Les Américains pour le Libre-échange) pour lutter contre la politique de barrières douanières mise en place par la Maison Blanche. De puissantes fédérations du pétrole, de la distribution ou de la distribution vont faire pression pour inverser la tendance. Ils veulent faire prendre conscience aux décideurs que les avantages de la politique fiscale, qu'ils soutiennent, pourraient être mis à mal par le protectionnisme.



Des semaines décisives pour le Brexit. Si Michel Barnier s'est montré constructif sur un accord UE-Royaume-Uni sur le Brexit dans les prochaines semaines, Jean-Claude Juncker a aussi rappelé que Londres ne doit pas s'attendre à des concessions. Bloomberg révèle en parallèle qu'un grand sommet pourrait être annoncé rapidement pour le mois de novembre, afin de signer l'accord.



“After 29 March 2019, the United Kingdom will never be an ordinary third country for us. The United Kingdom will always be a very close neighbour and partner, in political, economic and security terms.” @JunckerEU #SOTEU pic.twitter.com/t6EJtoFZkC — Michel Barnier (@MichelBarnier) 12 septembre 2018

Le Canada met de l'eau dans son lait. Les discussions commerciales entre les Etats-Unis et le Canada pour négocier un nouveau traité se poursuivent. Deux sources ont indiqué à Reuters qu'Ottawa était prêt à assouplir sa position sur les quotas laitiers pour permettre aux entreprises des Etats-Unis de disposer d'un meilleur accès au marché canadien. Le lait est l'une des principales pierres d'achoppement entre les deux puissances.



Les cryptomonnaies en berne. Les régulateurs américains ne desserrent pas l'étreinte sur les cryptomonnaies. La SEC a infligé 200 000 USD d'amende au gestionnaire du fonds spéculatif Crypto Asset Management, qui se présentait comme étant enregistré officiellement alors que ce n'est pas le cas. Elle a aussi condamné une plateforme d'ICO à une amende de 90 000 USD et au remboursement de près de 500 000 USD. La FINRA a pour sa part entamé des poursuites contre le créateur de l'HempCoin. Le Bitcoin a perdu 14% en une semaine et se négocie actuellement sous les 6 300 USD. L'Ethereum a sombré de près de 40% dans le même temps.



