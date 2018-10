LA MINUTE MACRO : Fuite de documents, Budget italien rejeté, hausse des taux 0 1 24/10/2018 | 10:17 Envoyer par e-mail :

Vers une quatrième hausse des taux américains. Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a dévoilé hier qu'il était plutôt d'accord avec l'idée d'une quatrième hausse des taux cette année et que le contexte actuel (baisse des marchés actions et tensions commerciales) n'allait pas contraindre la Fed à modifier ses projets. Selon lui, la Réserve Fédérale dispose d'une marge avant d'atteindre un niveau de taux "neutre" (entre 2.75% et 3%, d'après ses estimations) et peut donc se permettre de relever ses taux "plusieurs fois".



La période de transition post-Brexit pourrait durer plusieurs années. Des documents rédigés par le principal conseiller de Theresa May ont fait l'objet d'une fuite et se sont (opportunément) retrouvés à la disposition du Times. Sur la foi de ces documents, le journal révèle que Londres anticiperait une période de transition de plusieurs années. L'arrangement reposerait sur une "base évolutive" et serait réexaminé chaque année lors d'un "point annuel".



Brexit transition period could last for years, cabinet warned https://t.co/YCL7EbcSb6 — The Times of London (@thetimes) 24 octobre 2018

Mamma Mia. Hier, la commission européenne a décidé de rejeter le projet de budget 2019 établi par le gouvernement italien et lui a laissé un délai de trois semaines pour en proposer un nouveau. Le vice-président du Conseil, Matteo Salvini, a déclaré dans une interview réalisée ce matin pour la station de radio RTL, que "Bruxelles peut envoyer autant de lettres qu'elle veut, les Italiens passent en premier" et qu'il n'a aucune intention de modifier son projet de budget. Si d'ici le 13 novembre (date butoir fixée par l'exécutif européen), Rome n'a pas changé d'avis et a refusé de présenter un nouveau projet de budget, elle pourrait faire l'objet d'une procédure de déficits excessifs et serait obligée de payer des amendes.



En Bref. Le président turc Erdogan a affirmé, hier, que le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi a été planifié par l'Arabie Saoudite. Trump a qualifié de "fiasco total" les tentatives du gouvernement saoudien de dissimuler les preuves de l'assassinat. Le Canada réunit des ministres du Commerce de plusieurs pays, exceptés des Etats-Unis et de la Chine, pour un projet de réforme de l'OMC.



