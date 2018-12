LA MINUTE MACRO : G20 : Trêve commerciale, Pétrole et Climat… 2 03/12/2018 | 11:28 Envoyer par e-mail :

Le G20 était l'événement du week-end. La rencontre, samedi, entre les présidents des Etats-Unis et de la Chine a permis un cesser le feu entre les deux puissances, salué par les opérateurs dans ce contexte de tensions commerciales. La production du pétrole et l'urgence climatique ont également été abordées.

Donald Trump et Xi Jinping concluent une trêve commerciale de 90 jours. Le président américain s'engage à ne pas relever les droits de douane sur 200 milliards de produits importés de Chine pendant un délai de 90 jours, au cours duquel Pékin et Washington doivent s'entendre sur des "changements structurels" dans leur relation commerciale. Les négociations vont porter, entre autres, sur le vol de propriété intellectuelle et de technologie dont est accusée la Chine. De plus, Washington attend de Pékin qu'il s'engage à acheter une quantité (à définir) de produits américains afin de rééquilibrer les échanges entre les deux Etats. Si, une fois la période de trêve commerciale terminée, les négociations n'ont pas porté leurs fruits, alors les taxes douanières passeront de 10% à 25%, a prévenu la Maison Blanche.



Donald Trump a toujours le dernier mot. Trump se réjouit que la Chine ait accepté de "réduire et supprimer" les droits de douane sur l'automobile américaine, actuellement fixés à 40%.



China has agreed to reduce and remove tariffs on cars coming into China from the U.S. Currently the tariff is 40%. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 décembre 2018

Les Etats-Unis font bande à part concernant l'accord sur le climat. Les membres du G20 faisant partie de l'accord de Paris, ont déclaré que ce dernier était "irréversible" et qu'ils s'assureraient de sa mise en œuvre, malgré les réticences de Donald Trump, qui a rejeté cet accord.



Au sujet du pétrole. La Russie et l'Arabie Saoudite vont continuer à s'entendre sur une réduction de la production de pétrole. Le nouveau ministre de l'Energie du Qatar a déclaré ce matin que son pays ne fera plus partie de l'OPEP à partir de janvier 2019.



En Bref. Les membres du G20 votent tous en faveur d'une réforme de l'OMC en raison des tensions commerciales croissantes. Trump veut mettre fin à l'Aléna en faveur du nouveau traité signé entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, signé vendredi. La COP24 dénonce l'urgence climatique , dans ce cadre la Banque Mondiale double son investissement et alloue 200 milliards de dollars pour son plan 2021-2025. Le président de la Fed de New York prône pour un changement concernant la cible d'inflation et souhaite dépasser l'objectif des 2%. Le président du Conseil italien Giuseppe Conte et les deux vice-présidents Matteo Salvini et Luigi Di Maio doivent se rencontrer aujourd'hui pour discuter du budget italien selon La Repubblica, qui révèle également que le gouvernement pourrait abaisser son objectif de déficit aux alentours de 2%.



Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv WTI 1.47% 53.08 -14.51%

