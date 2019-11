LA MINUTE MACRO : Hong Kong paralysé, Perspectives floues au Royaume-Uni 0 12/11/2019 | 10:45 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Depuis Juin, une énorme crise politique a lieu à Hong Kong et les manifestations commencent à virer au drame. En Espagne le parti d'extrême droite grappille des sièges au Parlement, affaiblissant le Parti socialiste. De son côté, Donald Trump devrait reporter de six mois sa décision de taxer les automobiles importées de l'UE. Hong Kong en feu. Vendredi dernier, un étudiant est décédé après être resté en soins intensifs pendant plusieurs jours. Ce décès est le premier depuis le début des tensions il y a cinq mois. Les heurts avaient débuté non loin du drame, autour de la cérémonie de mariage d'un policier. Cet accident ne fait qu'accentuer la défiance des manifestants vis-à-vis des autorités du pays, qui continuent d'utiliser la méthode répressive pour tenter d'éteindre les manifestations. Hier, cette colère s'est traduite par de nouvelles scènes d'horreur. Un homme incendié se trouve actuellement dans une situation critique et la police a tiré à bout portant sur un manifestant, qui est quant à lui en soins intensifs. Le quartier financier est pris d'assault par les manifestants qui bloquent les routes, la police de Hong Kong tente encore une fois de répondre en envoyant des gaz lacrymogènes. Toujours plus de Vo(i)x. Formé en 2014 par un ancien membre du parti conservateur (People's Party), Vox est entré en parlement avec 24 sièges en Avril dernier. Grâce aux élections législatives de dimanche, le parti a doublé sa présence avec 52 sièges. Malgré cette belle victoire, qui fait du parti d'extrême droite la troisième force politique en Espagne, les socialistes restent en tête (28% des voix pour le PSOE) suivi par le Parti Populaire (20.8%). En revanche, le parti socialiste aura du mal à former un gouvernement, du fait de la fragmentation du Parlement et l'absence de majorité pour la gauche. Royaume-Uni : il faut se méfier des apparences. La croissance au sein de l'économie britannique a été positive lors du troisième trimestre (+0.3%). Cette "performance" permet d'éviter un second semestre consécutif placé sous le compte de la contraction. A première vue, l'économie semble résister. En revanche, si l'on s'intéresse aux détails, la croissance du PIB a été négative en Août, ainsi qu'en Septembre ! Autre fait important, la croissance des investissements est négative depuis mi-2018. Les rebondissements à répétition concernant la sortie de l'UE ont eu raison de la confiance des entreprises, qui ne savent plus sur quel pied danser. Un énième bouleversement lors des élections législatives du 12 décembre pourrait encore plus jouer sur cette confiance déjà bien amochée. source : Bloomberg La croissance française devrait diminuer au dernier trimestre. La Banque de France s'attend à ce que la croissance française soit plus faible que les 0.3% du troisième trimestre (l'institution prévoit +0.2% de croissance). Les principales raisons ne sont pas surprenantes et sont liées au ralentissement économique global, ce qui exerce des pressions sur l'industrie. Pour 2019, la prévision de croissance reste établie à 1.3%. En Allemagne, la données qui seront publiées Jeudi pourraient confirmer que la grande puissance européenne se dirige tout droite vers une récession. Les traders ne devraient pas "flamber" à Noel. Selon Johnson Associates, les bonus devraient baisser en 2019. Plus particulièrement, ce sont les traders en actions qui devraient subir le pire, avec une baisse pouvant atteindre 15% par rapport à l'année précédente. Toujours selon leur étude, ceux qui travaillent au sein de fonds spéculatifs (hedge funds) et en banque d'investissement sont les seuls qui devraient voir leur bonus augmenter. Le directeur général de Johnson Associates a déclaré dans une interview que "les salaires sont en baisse dans un marché sain" indiquant que cela représente la nouvelle norme.

Alexis Colardelle © Zonebourse.com 2019 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue