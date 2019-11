LA MINUTE MACRO : Hong Kong sous tension malgré le vote pro-démocratie, Optimisme aux Etats-Unis 0 26/11/2019 | 09:15 Envoyer par e-mail :

Malgré une victoire écrasante des candidats pro-démocratie à Hong Kong dimanche dernier, les manifestations devraient se poursuivre. Du côté des accords commerciaux, nouvel (énième) élan d'optimisme concernant la signature d'un accord dans un avenir proche, encore une fois sans date précise. Jerome Powell a ajouté sa touche personelle au regain d'optimisme et sans surprise, la Fed va poursuivre ses opérations sur le marché interbancaire. Défaite écrasante des candidats pro-Pékin à Hong Kong. Lors des élections locales de dimanche, les candidats pro-démocratie ont obtenu 388 des 452 sièges de conseillers de district. Généralement, ces élections attirent peu de monde mais cette fois-ci le taux de participation fut très élevé. Pourtant, Carrie Lam n'a fait aucune concession en réitérant son message habituel et les médias chinois ont préféré passer sous silence cette victoire démocratique tout en discréditant les conditions dans lesquelles le scrutin a eu lieu. La colère des manifestants devrait se poursuivre et pourrait même s'accentuer. La Fed a annoncé qu'elle allait poursuivre ses injections sur le marché interbancaire. L'institution devrait continuer ses opérations sur le marché du repo jusqu'au 12 décembre minimum. L'objectif étant de faire face aux problèmes de liquidités qui étaient apparus en septembre. Pour mieux comprendre ces interventions : QE or not QE : tout comprendre sur la Fed, ses taux et le repo. Uber dans le viseur. L'entreprise américaine a perdu sa licence à Londres pour la deuxième fois en moins de trois ans, pour des raisons de sécurité. Une faille de l'application aurait été exploitée et 14 000 faux-conducteurs (dont des anciens conducteurs ayant perdu leur licence) ont pu utiliser l'application et se faire passer pour des chauffeurs au cours des derniers mois. L'autorité des transports londonienne (TfL) a refusé de renouveler la licence d'Uber mais l'entreprise a décidé de faire appel, jugeant cette décision comme étant injuste. La banque d'Israël garde son taux inchangé. Après avoir relevé son taux en novembre 2018 (de 0.1% à 0.25%), l'autorité a décidé de le maintenir inchangé à 0.25%. Baisse des taux au Kenya. L'institution a décidé de faire passer son taux directeur de 9% à 8.5%. Le consensus s'attendait à cette baisse, pas de surprise donc. L'objectif est de soutenir l'économie du pays qui reprend des couleurs, l'inflation est restée dans l'objectif fixé par le trésor (entre 2.5% et 7.5%) malgré les craintes de pénuries dues à l'insuffisance des précipitations dans le pays (fortement dépendant de l'agriculture), ainsi que la hausse du prix du carburant et des taxes sur les transports et des importations. Focus obligataire du jour : Spread BTP/Bund. Après avoir dépassé 165bp à la mi-novembre, le spread BTP/Bund s'est stabilisé aux alentours des 150bp. Le retour de l'instabilité politique en Italie à la suite des premiers résultats des élections régionales a accentué le risque et donc fait augmenter le taux, mais ces pressions se sont calmées par la suite. De l'autre côté, l'économie allemande semble avoir touché son point bas sans pour autant être tirée d'affaires et les spreads BTP/Bund se resserrent à nouveau avec pour moteur le feu vert de la Commission européenne concernant le budget 2020 de l'Italie. source : Bloomberg

Alexis Colardelle © Zonebourse.com 2019

