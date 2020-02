LA MINUTE MACRO : Hong Kong va distribuer des subventions à ses résidents et le coronavirus continue son voyage 0 26/02/2020 | 12:07 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Hong Kong vient de dévoiler son budget. Le coronavirus continue son expansion, effrayant les investisseurs. De son côté, l'Iran pourrait subir de nouvelles sanctions concernant le nucléaire et le 10 ans italien repasse le seuil de 1%. Hong Kong, un budget record. Le gouvernement hongkongais vient de dévoiler une série de mesures pour lutter contre le ralentissement économique. Le territoire qui faisait face à des manifestations doit maintenant s'opposer à la propagation du coronavirus. L'Etat prévoit ainsi la mise en place de prêts à taux réduits garantis par l'état, une exonération d'impôts pour les ménages les moins favorisés, la distribution de 10 000 HKD aux résidents permanents de plus de 18 ans, l'augmentation du budget des hôpitaux… Le montant total est estimé à 120Mds HKD et le déficit budgétaire s'établira à 37.8Mds HKD, une première depuis 15 ans. Le coronavirus continue son voyage. Après l'Italie, le COVID-19 remonte l'Europe. Le premier cas en Suisse menace le salon automobile de Genève censé débuter la semaine prochaine. En France, trois nouveaux malades ont été identifiés dont un décédé durant la nuit. Outre-Rhin, deux nouveaux patients ont été découverts près de la frontière belge. L'avancée du COVID-19 continue de chahuter les marchés, poussant l'indice de CNN, le Fear & Greed, de l'autre côté du compteur : Source : CNN L'Italie repasse les 1 %. L'inquiétude des investisseurs s'est d'ailleurs fait ressentir sur le marché obligataire, puisque le taux du 10 ans italien (BTP) dépasse désormais les 1%. Les démocrates en territoire hostile. Hier s'est tenu le 10ème débat démocratique des primaires. Bernie Sanders a été la cible préférée des 6 autres invités. Le candidat favori a notamment été attaqué sur le coût de ses propositions ou encore sur son récent commentaire sur Fidel Castro. Des discussions sur l'Iran. Enfin, l'Europe, la Chine, la Russie et l'Iran se sont réunis à Vienne aujourd'hui pour débattre de l'accord sur le nucléaire. L'Iran, sous le feu des sanctions américaines avait suspendu une partie de ses engagements (vis-à-vis des accords de Vienne). La réunion vise à trouver un accord pour que Téhéran se réaligne sur les objectifs fixés précédemment. Si rien n'est trouvé, l'ONU pourrait rétablir les sanctions qui avaient été levées lors du précédent agrément.

Gallien Girardot © Zonebourse.com 2020 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue