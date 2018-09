LA MINUTE MACRO : Japan, Trump is watching you; remous en Amérique Latine... 0 0 07/09/2018 | 11:15 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Chaque jour, nous passons en revue l’actualité macroéconomique et géopolitique qui impacte les marchés financiers à travers le monde. Après la Chine et le Canada, Trump se penche sur le cas du Japon, le FMI surveille les économies émergentes actuellement en pleine crise, les ministres des finances des Vingt-Huit se réunissent à Vienne demain et la taxation des GAFA sera au centre de leurs intérêts. La Turquie veut s'en sortir seule. Gerry Rice rappelle que la Banque Centrale Turque doit conserver son indépendance opérationnelle pour assurer son rôle principal de stabilité des prix. Le FMI a indiqué que le pays, actuellement en pleine crise, n'a pas demandé de soutien financier à l'institution monétaire, qui se tient prête à aider et qui continue de surveiller l'évolution de l'économie.



Des manifestations à Buenos Aires. Alors que les dirigeants du pays négociaient, hier, les termes du programme d'aide accordé par le FMI, des mouvements de protestation ont eu lieu dans la capitale afin de contester la politique du gouvernement. Pendant ce temps sur le marché des changes, le peso argentin reprenait des couleurs face au dollar (voir graphique), alors qu'il s'est déprécié de plus de 50% depuis janvier.



Source : Bloomberg

Source : Bloomberg Trump pourrait imposer des taxes douanières au Japon. Le président américain, qui a pour principal objectif de réduire le déficit commercial des Etats-Unis, a déclaré jeudi lors d'une conversation téléphonique avec James Freeman (éditorialiste du Wall Street Journal), qu'il allait maintenant examiner de plus près les échanges avec le Japon pour ensuite leur annoncer de combien ils vont être taxés.



L'Union Européenne parviendra-t-elle à taxer les GAFA ? Samedi, les ministres des Finances se réunissent à Vienne à l'occasion du Conseil ECOFIN. Le sujet de la taxation des GAFA sera au centre des discussions. Bruno le Maire a confirmé hier sa volonté d'imposer une taxe européenne aux géants de la tech américaine et compte bien convaincre ses homologues de la nécessité de passer à l'acte. L'alliance franco-allemande sera alors mise à l'épreuve durant cette réunion, car l'Allemagne se montre pour l'instant plus modérée dans ses propos. "Ce que dira l'Allemagne sera alors déterminant" a déclaré une source à Bercy.



En bref. Les discussions entamées il y a une dizaine de jours entre le Canada et les Etats-Unis concernant les termes de l'Aléna se poursuivent ce vendredi. Le favori à la présidentielle au Brésil s'est fait poignarder mais devrait s'en sortir. Le secrétaire d'Etat britannique à la sortie de l'UE a rencontré Michel Barnier à Bruxelles jeudi pour tenter de résoudre leurs différends avant le prochain sommet européen.



Anaïs Lozach © Zonebourse.com 2018 0 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue