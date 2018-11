LA MINUTE MACRO : Jour J aux Etats-Unis, bientôt la fin du QE pour la BCE, Affaire khashoggi… 0 06/11/2018 | 11:20 Envoyer par e-mail :

C'est un jour important pour les Etats-Unis, les américains doivent aller voter pour les élections législatives, organisées deux ans après l'élection présidentielle. Donald Trump résistera-t-il aux "midterms" ou, à l'inverse, les républicains vont-ils perdre le contrôle du Congrès ? Le Secrétaire d'Etat américain va rencontrer le bras droit de Kim Jong-Un pour parler de dénucléarisation, avant de participer à la réunion de vendredi avec des dirigeants chinois. A quelques semaines de la fin de l'année, la BCE prépare la fin de sa politique de Quantitative Easing. C'est le Jour-J aux Etats-Unis. Des millions d'Américains vont aller voter aujourd'hui pour les élections législatives de mi-mandat. D'après les récents sondages, le résultat le plus probable serait la division du Congrès, avec des républicains qui conservent le contrôle du Sénat et les démocrates qui dominent la Chambre des représentants.



#JOBSNOTMOBS! VOTE REPUBLICAN NOW!! pic.twitter.com/wso9ZHIvyF — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 octobre 2018

Une fin de semaine chargée pour Mike Pompeo. Le Secrétaire d'Etat américain doit rencontrer jeudi Kim Yong-chol (vice-président du comité du parti unique nord-coréen) jeudi à New York pour discuter de la dénucléarisation de la Corée du Nord. De plus, il va participer, avec Jim Mattis (secrétaire d'Etat à la Défense) à la réunion vendredi prévue à Washington entre les Etats-Unis et la Chine afin de se pencher sur les problématiques de sécurité et de diplomatie.



La BCE prépare la fin de son QE. La Banque Centrale Européenne se penche sur les changements liés à la fin de son programme de rachat d'actifs en décembre afin de ne pas perturber les marchés. Plus précisément, elle réfléchit à une nouvelle clé de répartition de la part des montants engagés consacrés à chaque pays de la zone euro.



La Turquie pousse un coup de gueule dans la presse. Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Cavusoglu, s'est exprimé hier auprès d'une agence de presse turque : il dénonce le manque de coopération de l'Arabie Saoudite dans l'affaire du meurtre de Jamal Khashoggi, et n'hésite pas à mettre en cause la responsabilité du Royaume. De plus, il a ajouté que le rétablissement des sanctions américaines contre l'Iran est "injuste" et "dangereux".



En Bref. La Chine, l'Inde, la Turquie, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, l'Italie et la Grèce, sont les huit pays exemptés des sanctions américaines sur l'Iran . Ils pourront acheter du pétrole iranien pendant encore six mois. La Commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe invite Athènes et ses partenaires européens à "faire preuve de solidarité" concernant l'accueil des migrants et demandeurs d'asile.

