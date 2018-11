LA MINUTE MACRO : Jour-J pour l'Italie, Pacte Asie Pacifique reporté, Accord USA/Japon… 0 13/11/2018 | 11:17 Envoyer par e-mail :

L'Italie avait jusqu'à aujourd'hui pour revoir son projet de budget 2019, que la Commission estimait "hors des clous", ce qui n'a pas intimidé le pays à la botte, qui semble bien décidé à ne pas revoir sa copie. Ça bouge en Asie, un traité bilatéral entre Washington et Tokyo pourrait voir le jour, et l'accord de libre-échange entre les pays d'Asie-Pacifique est toujours en négociation. Jour-J : L'Italie a jusqu'à midi pour revoir sa copie. Le gouvernement populiste refuse de plier face à la Commission européenne et n'apportera, a priori, aucune modification à son budget 2019, quitte à s'exposer à d'importantes sanctions financières. En effet, en cas de procédure de déficit excessif, elles pourraient s'élever à 0.2% du PIB, correspondant à près de 3.4 milliards d'euros. Le Ministre italien de l'économie, Giovanni Tria, assure que l'Italie veillera à ce que le déficit ne dépasse pas le seuil des 2.4% du PIB, puis qu'il "diminuera avec la croissance et ceci permettra de baisser le ratio dette/PIB à 130% l'an prochain et jusqu'à 126,7% en 2021". Matteo Salvini appelle à manifester le 8 décembre à Rome pour expliquer aux "messieurs de Bruxelles : laissez-nous travailler, vivre et respirer".



L'accord de libre-échange dans la région Asie-Pacifique a été repoussé à 2019. Le ministre néo-zélandais a indiqué à la presse que des progrès significatifs avaient été réalisés dans les négociations du Partenariat économique intégral régional (RCEP) et espère une "conclusion l'an prochain". Ce traité, promu par la Chine, regroupe l'ensemble des membres de l'Asean et, comme le Traité de libre-échange transpacifique (TPP), il exclut les Etats-Unis.



Vers un accord USA/Japon ? Mike Pence, en Asie pour représenter l'Administration Trump au Sommet de Singapour, s'est entretenu avec le Premier Ministre japonais Shinzo Abe, avec qui il a discuté d'un accord commercial bilatéral entre Washington et Tokyo. Les deux principaux objectifs de ce pacte seraient de réduire le déficit commercial des Etats-Unis avec le Japon, et de lever les barrières douanières sur les produits américains au pays du soleil levant.



Important conversation with Japanese Prime Minister @AbeShinzo. Discussed our shared vision of a free and open Indo-Pacific, a bilateral trade agreement, and our commitment to continue the pressure campaign to achieve the denuclearization of North Korea. #VPinAsia pic.twitter.com/rEGZRtVh2V — Vice President Mike Pence (@VP) 13 novembre 2018

En Bref. Donald Trump espère que l'Arabie Saoudite et l'OPEP ne réduiront pas la production de pétrole , malgré les propos de Riyad qui souhaite freiner sa production afin d'équilibrer le marché, compte tenu du ralentissement de la demande. Le premier ministre chinois Li Keqiang espère que les discussions avec les membres de l'Asean aboutiront à un "code de conduite" en mer de Chine méridionale pour favoriser les échanges dans cette région. Peter Praet, l'économiste en chef de la BCE, évoque un ralentissement du rythme de croissance en zone euro , dans le sillage de la perte de dynamisme de la croissance mondiale. Compte tenu du risque d'absence d'accord entre Londres et Bruxelles sur le Brexit, Theresa May va faire face à ses ministres, très divisés sur le Brexit , dans l'espoir qu'un sommet puisse toujours avoir lieu en novembre pour conclure l'accord final de divorce.



