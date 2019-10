LA MINUTE MACRO : Journée déterminante pour les négociations sino-américaines, la Turquie lance son opération militaire

Peut-on être optimistes ? Les dernières nouvelles relatives aux négociations entre la Chine et les Etats-Unis furent encourageantes. Après le "blacklisting" par le gouvernement américain d'un certain nombre d'organisations gouvernementales et commerciales chinoises, la réaction était très attendue. En amont de la rencontre prévue ce jour, la Chine s'est montrée ouverte à un "deal partiel" en augmentant ses importations de fèves de soja en provenance des Etats-Unis de l'ordre de 30 millions de tonnes. Bien entendu, ce geste sera effectué si et seulement si les nouveaux tarifs douaniers qui devaient prendre effet ce mois-ci et en Décembre n'étaient pas appliqués. A un an des élections et afin de rassurer sur les incertitudes pesant sur l'économie de son pays, le président Trump pourrait être tenté par un accord qui viendrait entériner les négociations commerciales.

Début de l'opération "Spring of Peace" en Turquie. Le Président Erdogan a annoncé hier le lancement de son opération militaire contre la milice kurde au nord de la Syrie. L'objectif est d'éliminer le "corridor terroriste". Les forces armées américaines, alliées des kurdes dans la région, se sont retirées hier après une décision controversée de Donald Trump. Cependant, cela n'exclut pas de possibles sanctions que pourrait subir la Turquie.

The Turkish Armed Forces, together with the Syrian National Army, just launched #OperationPeaceSpring against PKK/YPG and Daesh terrorists in northern Syria. Our mission is to prevent the creation of a terror corridor across our southern border, and to bring peace to the area.