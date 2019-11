LA MINUTE MACRO : L’Allemagne évite de peu la récession technique, chaos sans précédent à Hong Kong 1 14/11/2019 | 10:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Lors de la cérémonie de remise des prix du Golden Steering Wheel, Elon Musk a annoncé via Twitter que l'usine "Gigafactory 4" sera construite à Berlin. En zone euro, la production résiste en septembre et l'Allemagne affiche une croissance positive au troisième trimestre. De leur côté, les manifestations à Hong Kong ont franchi un nouveau pallier depuis quelques jours et Pekin demande une plus forte répression. Une zone euro résistante. Malgré les inquiétudes sur l'économie mondiale, la production industrielle en zone euro pour le mois de septembre est en légère hausse à +0.1%. Le consensus s'attendait à une diminution de 0.2%. L'économie se stabilise, sans pour autant rassurer. L’Allemagne surprend légèrement. Les estimations des économistes tablaient sur une baisse de 0.1%, mais l'Allemagne a publié ce matin des chiffres encourageants sur sa croissance au troisième trimestre (+0.1%). La consommation publique et privée, les exportations nettes ainsi que la construction ont contribué à cette légère hausse. De leur côté, les dépenses d'investissement continuent de peser sur l'économie. Malgré la faiblesse des chiffres, l'Allemagne évite un second trimestre de suite en repli, qui aurait été synonyme de "récession technique". La Russie conforme aux estimations. Le pays a publié un taux de croissance au troisième trimestre de l'ordre de +1.7% (le consensus s’attendait à 1.7%). L’économie semble avoir bénéficié des quatre baisses consécutives de taux, survenues cette année. La production industrielle, l’extraction minière ainsi que le commerce de gaz naturel ont soutenu la croissance mais la demande reste faible. La politique monétaire jugée suffisante par Jérôme Powell. L’actuel Président de la Fed a déclaré que la politique monétaire en place était suffisante, à condition que l’évolution de l'économie reste conforme aux attentes de l’institution. Les données économiques ont continué de montrer de la vigueur chez les ménages et la situation financière s’est améliorée avec des marchés actions au zénith. Le maintien des taux directeurs dans la fourchette 1.75-1.50% est le scénario le plus probable qui devrait émaner de la prochaine réunion du FOMC (11 décembre). 96.3% de probabilité pour le maintien des taux dans la fourchette actuelle selon l'outil FedWatch Chaos sans précédent à Hong Kong. Les écoles publiques ont été suspendues et certains des évènements ont été annulés à mesure que les violences augmentent. Cette semaine a franchi un nouveau cap dramatique avec la mort d’un étudiant de 22 ans, qui était resté en soins intensifs pendant plusieurs jours. Même les grandes banques réputées de la ville ont appelé leurs employés à travailler depuis chez eux. Sur la carte ci-dessous, on observe les différents lieux de protestations, qui s’étendent sur le territoire : Tesla s’installera à Berlin. Après un an de réflexion pour savoir où il comptait implanter son usine en Allemagne, Elon Musk a choisi Berlin. C'est une excellente nouvelle, qui prouve que la "Deutsche Qualität" en matière d'expertise automobile est toujours très reconnue à l’échelle internationale. La future « Gigafactory 4 » serait construite dans la capitale allemande avec à la clef la création d’environ 10 000 emplois. Elle devrait entrer en service fin 2021 et sur le site du constructeur Tesla, des offres d’emplois dans la catégorie « Gigafactory Berlin » existent déjà ! Il faut cependant rester méfiants selon Ferdinand Dudenhöffer (économiste allemand), qui met en garde contre la création de 10 000 emplois et l’aspect prioritaire de la Gigafactory 3 en Chine. 🖤♥️💛 GIGA BERLIN 💛♥️🖤 — Elon Musk (@elonmusk) 12 novembre 2019

