LA MINUTE MACRO : L'Allemagne "rassure", la Chine ne faiblira pas face aux exigences américaines

La Chine ne faiblira pas. En marge de la reprise des négociations entre la Chine et les Etats-Unis ce jeudi, le vice premier ministre chinois Liu He a annoncé que son gouvernement n'avait pas l'intention d'accepter la demande de refonte effectuée par Washington et se rendra aux négociations avec une nouvelle proposition. Les marchés risquent de trembler car le président Trump est resté ferme : si le deal n'était pas à 100% pour les Etats-Unis, alors il n'y aura pas de deal. Pour arranger le tout, 28 organisations gouvernementales et commerciales chinoises ont été placées sur liste noire hier.

Un tweet et tout s'agite à nouveau entre la Chine et les Etats-Unis. Cette fois-ci, ce n'est pas une frasque de Donald Trump mais du manager général des Houston Rockets (franchise du championnat de basketball américain) Daryl Morey. Afin d'encore alourdir les relations entre la Chine et les Etats-Unis, le dirigeant a tweeté un message pro-protestants à Hong-Kong avec le slogan "Fight for freedom stand with Hong-Kong". La Chine a menacé d'arrêter la diffusion des matchs. Des fans ont de leur côté annoncé vouloir "boycotter" les matchs amicaux prévus sur leur territoire cette semaine. Pour rappel, l'impact du championnat NBA (National Basketball Association) est extrêmement fort en Chine.

Allemagne : une hausse de la production à relativiser. La production industrielle pour le mois d'Août est en hausse de 0.3% par rapport à Juillet, une embellie relativement inattendue après une série d'indicateurs moroses. Le consensus s'attendait à une baisse de 0.1%. Cependant, cette hausse est à relativiser avec la baisse des commandes sur le mois d'Août, qui est un indicateur assez fiable de la production future. Les chiffres de Septembre seront déterminants pour confirmer cette légère dynamique. Il faut aussi rester prudents vis-à-vis d'une éventuelle taxation des importations de voitures européennes par les Etats-Unis.

Pas ou peu de surprises au Portugal. Le parti socialiste a été réélu avec 36% des voix. Sans majorité, le premier ministre Antonio Costa doit trouver un partenaire afin de former son gouvernement. Le parti communiste (CDU) semble être la cible principale, réponse dans les prochains jours.

Discours très attendu de la Fed. La spéculation sur la baisse des taux s'arrêtera-t-elle avec le discours de Jérôme Powell à 19h30 ? Par habitude, nous pouvons nous attendre à une forte volatilité en marge de ces déclarations... qui interviendront durant la séance américaine mais après la fermeture des places européennes.

Aujourd'hui, 72% des investisseurs s'attendent à une baisse des taux de l'ordre de 175-200bps (source CME FedWatch).