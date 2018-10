LA MINUTE MACRO : "L'Amérique déchire", le Parlement italien a voté. 0 0 12/10/2018 | 11:45 Envoyer par e-mail :

Compte rendu de la BCE sans surprise. La BCE a publié le compte rendu de sa dernière réunion de politique monétaire datant du 12 et 13 septembre. Les taux d'intérêt resteront inchangés. Ses rachats de titres à hauteur de 30 milliards d'euros vont se poursuivre jusqu'à fin septembre, puis se réduiront à 15 milliards jusqu'à la fin de l'année 2018, comme il était convenu. Le Conseil des gouverneurs demeure optimiste sur les perspectives de conjoncture économique et considère que les risques sont "globalement équilibrés". Il adopte toutefois une note de prudence, d'autant que le FMI a revu à la baisse ses prévisions de croissance en zone euro, en raison des menaces protectionnistes et des difficultés liées au Brexit.



"L'Amérique déchire" (M. Kudlow). Le principal conseiller économique de la Banque Centrale américaine a répliqué hier, suite aux propos de D. Trump qui a accusé la Fed de "devenir folle", dans une interview de la CNBC. Il rappelle que la Fed est une institution indépendante et que Trump "ne dicte pas sa politique à la Fed". Il estime que la correction subie par les bourses mercredi et jeudi est normale dans un marché haussier. Quant aux explications, demandez à Paul Krugman ce qu'il en pense…



For inquiring minds:



Why did the market suddenly plunge? I have no idea.



Will it keep going down, or bounce back? I have no idea.



Is this going to translate into problems for the real economy? I have no idea.



But what you need to know is: nobody else has any idea, either. — Paul Krugman (@paulkrugman) 11 octobre 2018

Budget italien. Le Parlement italien a voté, hier, la loi de finances 2018 révisée présentée par le gouvernement populiste. Le texte, d'abord validé par le Sénat puis adopté par la Chambre des députés (avec 331 voix "pour" et 191 "contre"), comprend les objectifs budgétaires 2019, pourtant critiqués par la Commission européenne. Ce vendredi, Barbara Lezzi, membre du Mouvement 5 Etoiles et ministre pour le Sud, a déclaré dans une interview que le gouvernement contrôlerait tous les trois mois l'évolution de ses objectifs budgétaires pour rester dans limites définies.



En Bref. La Chine a fait état d'un nouvel excédent record avec les USA en septembre en raison du rebond des exportations. L'Empire du Milieu pourrait revenir dans le collimateur de Donald Trump pour manipulation de change, accusation que ne partage pas le Trésor américain. Le ministre sud-coréen de l'unification a annoncé aujourd'hui que les deux Corées allaient se rencontrer lundi à Panmunjom, un village frontalier. La SEC a exclu la proposition de Trump, qui consistait à ce que les entreprises cotées aux Etats-Unis publient des résultats semestriels (plutôt que trimestriel).



