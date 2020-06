LA MINUTE MACRO : L'Asie, un continent à deux vitesses 0 16/06/2020 | 10:01 Envoyer par e-mail :

Le NBS a tenu une conférence de presse hier, pour présenter les statistiques économiques chinoises. Ces dernières, bien qu'inférieures aux attentes, étaient en forte hausse par rapport au mois dernier. Au Sri Lanka, l'absence de touristes risque de peser sur le PIB. En Indonésie, le secteur auto continue sa descente aux enfers et en Inde, l'absence de consommation contribuerait à combler le déficit commercial. Enfin, pour terminer, sur une note positive, l'Empire State manufacturier de la FED de New York semble nous livrer des perspectives d'améliorations. La Chine, un pays immunisé. Le National Bureau of Statistics of China a publié hier son communiqué présentant différentes statistiques économiques. En mai, les investissements en immobilisations (-6.3% YoY), la production industrielle (+4.4% YoY) et les ventes au détail (-2.8% YoY) sont sortis légèrement inférieurs aux attentes, mais en forte progression par rapport au mois d'avril. Le NBS a également souligné le passage en territoire positif de l'indice de la production de service à 1% (YoY). Une industrie qui se trouve pourtant toujours en difficulté dans la majorité des pays du monde. Enfin, l'institut de statistiques a également dévoilé le chiffre du chômage en baisse de 10 points de base à 5.9%. Hier le taux de chômage a également été publié en Malaisie à 5% pour le mois d'avril et à Singapour, à 2.4% pour le premier trimestre. Pas de vacances au Sri Lanka. Avec environ 60% du PIB tiré de l'industrie des services, le tourisme est un élément important de l'économie srilankaise. Néanmoins, les mesures de confinement prises à travers le monde ont poussé les globetrotteurs à reporter ou annuler leurs voyages. Le SLDTA n'a ainsi rapporté aucune arrivée de touristes en mai pour le deuxième mois consécutif, après un début d'année déjà difficile. Source : SLDTA L'automobile, un secteur en panne. L'Indonésie a rapporté hier le nombre d'immatriculations de véhicules neufs pour le mois de mai. Elles étaient en baisse de 95.8% par rapport au mois de mai 2019, à seulement 3 551 unités. Elles avaient également été très faibles en avril, à 7 868 unités. Mais l'automobile ne semble pas être le seul secteur en panne en Indonésie. En mai, les importations ont ainsi baissé de 42.2% (YoY). Quant aux exportations, elles affichaient -28.95% (YoY). Comblement du déficit. Il n'y a pas qu'en Indonésie que le déficit commercial est comblé par l'absence de consommation locale. En mai, les exportations indiennes ont diminué de 36.47% (par rapport à l'année précédente), à 19.05Mds USD. Les importations ont, elles, diminué de 51.05% à 22.2Mds USD. La balance commerciale s'élève donc à -3.15Mds USD, soit un des plus hauts niveaux au cours des 10 dernières années. Le ciel se dégage à New York. C'est une belle surprise réservée par la FED de New York hier : un bon Empire State Manufacturing index. Après une plongée record à -78.2 en avril, ce dernier ressort presque neutre en juin à -0.2%, alors que le consensus tablait sur -30. L'enquête témoigne également d'un fort optimise de la part des chefs d'entreprises concernant les 6 mois à venir. Source : FED de New York

Gallien Girardot © Zonebourse.com 2020

