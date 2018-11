LA MINUTE MACRO : L'Italie change de ton, Accord sur le Brexit, Discussions Chine-USA, Argentine… 1 15/11/2018 | 10:28 Envoyer par e-mail :

L'accord conclu entre Londres et Bruxelles entraîne des démissions et augmente les probabilités d'un vote de défiance à l'encontre de Theresa May. L'Italie change de ton pour éviter des sanctions trop sévères et tente de s'entendre avec la Commission européenne. Entre Washington et Pékin, les négociations sur le commerce se poursuivent. L'Argentine a voté en faveur du budget d'austérité du président Mauricio Macri. La troisième économie d'Amérique Latine adopte un budget d'austérité. L'Argentine, en pleine crise monétaire, avait obtenu en juin dernier un prêt de la part du FMI de 50 milliards de dollars afin de l'aider à stabiliser son économie. En octobre, le FMI a décidé de renforcer son programme d'aide à l'Argentine en faisant passer son prêt de 50 à 56 milliards de dollars. Pour continuer à stabiliser son économie et respecter les conditions du soutien du FMI, le Sénat argentin a adopté ce jeudi un budget d'austérité, c'est-à-dire un budget visant à réduire le déficit et la dette globale, en limitant les risques inflationnistes, en augmentant les recettes fiscales et en limitant les dépenses publiques.



Un accord a été conclu sur le Brexit. Le président du conseil européen, Donald Tusk, confirme la tenue du conseil extraordinaire le 25 novembre à 9h30, afin de signer le projet d'accord du Brexit conclu hier soir avec le Royaume-Uni. Suite à cet accord, Shailesh Vara, chargé de l'Irlande du Nord au sein du gouvernement britannique, a démissionné. Le ministre britannique chargé du Brexit, Dominic Raab, a également démissionné, et des députés conservateurs ont dit qu'ils s'attendaient à ce que, d'ici la mi-journée, un vote de censure contre le gouvernement de Theresa May soit réclamé. Pour suivre plus en détails les évènements liés au Brexit, retrouvez l'article de notre spécialiste Mathieu Burbau,



Today, I have resigned as Brexit Secretary. I cannot in good conscience support the terms proposed for our deal with the EU. Here is my letter to the PM explaining my reasons, and my enduring respect for her. pic.twitter.com/tf5CUZnnUz — Dominic Raab (@DominicRaab) 15 novembre 2018

Rome tente de collaborer avec Bruxelles pour esquiver l'amende. La presse italienne a rapporté ce matin que Giuseppe Conte tenter de convaincre la Commission européenne de collaborer avec le pays à la botte, afin de lui épargner de lourdes sanctions financières pour infractions des règles budgétaires communautaires portant sur un déficit excessif.



Chine-USA, les négociations s'intensifient. Hier c'était Larry Kudlow qui annonçait la reprise des négociations sur le commerce entre les deux puissances. Aujourd'hui, c'est le ministère chinois du commerce qui parle de négociations de "haut niveau".



