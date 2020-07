LA MINUTE MACRO : L'activité continue de se redresser 0 07/07/2020 | 11:15 Envoyer par e-mail :

Suite à l'interview du Gouverneur de la Banque de France hier, l'institution bicentenaire met à jour sa photographie concernant le redressement de l'activité française. Des résultats encourageants sont publiés en Allemagne et aux Etats-Unis, tandis que le Japon continue de s'enfoncer dans la récession. L'économie française continue sa reprise à un rythme plus rapide que prévu. La Banque de France estime en effet la perte de PIB pour le mois de juin à 9%, ce qui est manifestement inférieure à la perte de 12% attendue le mois dernier. D'après l'enquête de la Banque de France, menée auprès de 8500 entreprises, la perte d'activité moyenne par rapport à la situation d'avant crise pourrait être de -7% en juillet. La banque a également révisé son estimation de la contraction du PIB au deuxième trimestre, passant de 15 % à 14 %. Source : Banque de France - le trait plein reproduit les pertes de PIB estimées jusqu'à fin juin ; le pointillé représente l'estimation de perte de PIB pour juillet prolongée par les projections macroéconomiques. Point de retournement du cycle conjoncturel en Allemagne ? La production industrielle en Allemagne a rebondi de 7,8 % en mai, après une baisse de 17,5 % le mois précédent. Malgré la récente augmentation, le niveau de l'activité industrielle est encore inférieur de 19% en comparaison à la situation d'avant crise. Les Etats-Unis renouent avec la croissance en juin. Hier, l'Institute Supply for Management a publié son indice mesurant l'activité des services soit 80% de l'économie américaine. L'indice fait un bond à 57.1 alors que le consensus tablait sur 50 et que le précédent résultat de mai affichait 45.4. Cela indique donc une amélioration du climat des affaires outre-Atlantique. Les japonais consomment moins. Les dépenses des ménages japonais ont chuté de 16,2 % en mai par rapport à l'année précédente soit la plus forte baisse depuis le début des années 2000. Le déclin est supérieur à celui anticipé (-12,2%) après une baisse de 11,1% en avril. Les dépenses ont commencé a diminué depuis l'augmentation de la TVA nipponne en octobre dernier, avant que la baisse ne soit accentuée par les mesures de confinement. L'info insolite du jour. La City Université de Londres va retirer le nom de Sir John Cass de son école de commerce en raison des liens de l'homme d'affaires du XVIIIe siècle avec l'esclavage. L'école avait été rebaptisée en 2002, suite à une donation de sa fondation éponyme. Le conseil de l'école a déclaré que c'était incompatible avec les valeurs de diversité et d'inclusion de l'université.

Nathan Houtch © Zonebourse.com 2020

