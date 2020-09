LA MINUTE MACRO : L'économie au pays des kangourous “moins mauvaise” que les autres 1 02/09/2020 | 11:28 Envoyer par e-mail :

Au programme aujourd'hui, nous ferons un focus sur l'économie australienne. De l'autre côté du globe, les Etats-Unis font état d'un PMI manufacturier meilleur qu'attendu. Enfin, nous terminerons par un aparté à la macroéconomie avec le discours d'indépendance d'Hô Chi Minh qui eût lieu il y a 75 ans jour pour jour. Le PIB Australien se contracte. Le pays du kangourou a vu son économie se contracter de 7% au deuxième trimestre alors que le consensus tablait sur un recul de 6%. La pandémie de coronavirus a frappé l'Australie avec un certain retard par rapport au reste de l'Asie. A cet égard, son PIB s'est contracté modestement de 0,3% au premier trimestre en comparaison avec les autres économies du monde. Néanmoins, l'impact dans l'Etat de Victoria s'est révélé beaucoup plus grave que prévu. La Reserve Bank of Australia estime que le coût de cette deuxième vague dans l'État de Victoria représente au moins 2 points de PIB pour l'ensemble de l'année. Les économistes d'ING tablent sur un recul de 4,2% de l'économie australienne sur l'ensemble de l'année.

source: source: tradingeconomics.com Si ce résultat peut paraître mauvais de prime abord, il reste relativement solide ou “moins mauvais” par rapport à d’autres économies développées d’Asie-Pacifique ou du reste du monde. La Chine, Taïwan et la Corée du Sud devraient cependant faire mieux sur l’année. Hier, nous évoquions le fait que le dollar australien était une devise recherchée en ce moment bénéficiant d’une attente forte quant à la reprise de l'Australie. Cette idée nous semble toujours d’actualité, même après la publication des chiffres du PIB tôt ce matin. En effet, la paire AUD/USD est passée de 0.739 à 0.734 dans la matinée soit une correction de 0.7%, ce qui ne correspond pas à une baisse significative si l’on tient compte d’une progression de 28% face au billet vert depuis mars. Bonne nouvelle du côté des PMI’s. Après une augmentation inattendue du PMI Caixin chinois hier, c’est au tour des Etats-Unis. L'indice ISM manufacturier est en effet passé de 54,2 à 56 d’un mois sur l’autre, battant ainsi les prévisions du marché de 54,5. C’est la plus forte expansion depuis novembre 2018. Par ailleurs, l'indice PMI du secteur manufacturier est resté stable à 51,7 en Europe. Synthèse des chiffres publiés aux Etats-Unis Source : Institute for Supply Management report Pour la petite histoire. Il y a 75 ans, le 2 septembre, Hô Chi Minh proclamait l’indépendance du Vietnam à Hanoi. Un peu moins d’un an plus tard, la guerre d’Indochine était déclarait. Voici un extrait du discours qu’il prononça en 1945 : “Nous déclarons, au nom du peuple du Vietnam tout entier, nous affranchir complètement de tout rapport colonial avec la France impérialiste, annuler tous les traités que la France a signés au sujet du Vietnam, abolir tous les privilèges que les Français se sont arrogés sur notre territoire. Nous proclamons solennellement au monde entier : le Vietnam a le droit d’être libre et indépendant et, en fait, est devenu un pays libre et indépendant. Tout le peuple du Vietnam est décidé à mobiliser toutes ses forces spirituelles et matérielles, à sacrifier sa vie et ses biens pour garder son droit à la liberté et à l’indépendance”.

