LA MINUTE MACRO : L'ego de Trump, le discours de Powell, le "no-deal" Brexit ... 24/08/2018 | 09:56

Chaque jour, nous passons en revue l'actualité macroéconomique et géopolitique qui impacte les marchés financiers à travers le monde. Aujourd'hui, nous vous proposons plusieurs brèves concernant les news qui agitent le monde de la finance, sans oublier les derniers propos de Donald Trump. Retour donc sur le Symposium de Jackson Hole, le PIB allemand, les négociations du Brexit, l'élection présidentielle au Brésil et l'actualité politique en Australie. Voici donc les principaux événements de la journée, mis à jour régulièrement. Donald Trump et son ego. Son interview chez Fox News aura été riche en déclarations chocs, maniant toujours aussi bien la modestie et l'humilité. Il estime notamment faire un "travail fantastique", et pense qu'en cas "d'impeachment", les marchés boursiers s'effondreraient et que tout le monde deviendrait pauvre. Vivement les midterms de novembre !



Ces unes de "Time magazine" résument parfaitement la crise que traverse Donald Trump pic.twitter.com/2Xes5eO8W4 — Le HuffPlay (@lehuffplay) 23 août 2018

Symposium de Jackson Hole. A quelques heures du discours du Président de la Fed, Jerome Powell, les investisseurs espèrent de nouvelles informations concernant les futures hausses des taux. Cette année cependant, les Présidents de la BCE, de la Banque du Japon, de la Bundesbank ou encore de la Banque de France brilleront par leur absence.



Guerre commerciale US/Chine. La reprise des pourparlers n'a pas donné naissance à un accord, mais reste un bon signal de l'apaisement des tensions entre les deux puissances. La Chine a jugé le dialogue "constructif" et les deux pays "garderons le contact en ce qui concerne les prochaines dispositions". Rappelons qu'il reste potentiellement 450 milliards de dollars de produits chinois à taxer si l'on s'en tient au discours de Trump. Affaire à suivre !



Allemagne. La dernière estimation du PIB allemand a été conforme à la précédente : +0,5% au deuxième trimestre en données ajustées, soit une croissance annualisée de +2% (en données ajustées). La progression est soutenue notamment par un excédent budgétaire record de 48,1 milliards d'euros au premier semestre.



"No-deal" Brexit. Le gouvernement britannique a publié hier une première série de fiches techniques concernant l'éventualité d'une sortie de l'UE sans accord. Le chancelier autrichien, qui assure actuellement la présidence tournante de l'UE, s'est porté volontaire pour tenter d'éviter un no-deal Brexit. Les dirigeants européens se réuniront le 20 septembre à Salzburg pour un sommet informel consacré au Brexit.



Election présidentielle au Brésil. Après la Commission des droits de l'Homme de l'ONU, ce sont maintenant des avocats et juristes internationaux qui s'allient pour venir à la rescousse de l'ancien Président Lula. Ils demandent au Président actuel, Michel Temer, d'accepter sa candidature et de lui laisser l'accès aux médias, tant que tous les recours n'ont pas abouti.



Un de plus en Australie. Le ministre des Finances, Scott Morrison, a été promu Premier Ministre, après que Malcolm Turnbull eut été renversé par l'aile droite du Parti libéral (centre droit). Le turnover est élevé puisque c'est le septième Premier ministre en onze ans !



