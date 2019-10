LA MINUTE MACRO : La Chine "douterait", la Fed sans surprise

Le Canada maintien ses taux inchangés. La banque centrale canadienne a maintenu son taux directeur à 1.75%. L'institution a fait part de ses inquiétudes relatives aux perspectives de l'économie mondiale mais souligne la croissance des salaires et la vigueur de l'emploi, ainsi que la bonne tenue du secteur immobilier et des services au sein du pays. Pour l'année 2019, elle a ainsi relevé sa prévision de croissance à 1.5% (contre 1.3% en Juillet) mais révisé à la baisse celle de 2020 à 1.7%.

Pas de surprise pour la Fed. La banque centrale américaine a procédé hier à une nouvelle baisse de ses taux, la troisième baisse de l'année. La fourchette pour le Fed Fund Rate a ainsi été ramenée à 1.75%-1.50%. Comme pour le mois de septembre, la banque a utilisé le ralentissement de la croissance économique et le maintien de l'inflation à un niveau proche des 2% afin de justifier sa décision. La baisse a été votée à huit voix contre deux au sein du FOMC. La présidente de la Fed de Kansas City ainsi que le président de celle de Boston se sont de nouveau opposés à cette décision, estimant que l'activité actuelle n'en avait pas besoin.

La BoJ garde ses taux inchangés, pour le moment. L'institution estime que dans les conditions actuelles du marché, une baisse des taux n'est pas nécessaire pour stimuler l'économie. Le taux directeur est actuellement placé à -0.1% et Haruhiko Kuroda a précisé que ce taux négatif ne constituait pas le niveau le plus bas, ce qui pourrait laisser place à d'éventuelles baisses en cas de besoin. Le combat contre la déflation continue.

Les autorités chinoises doutent de la conclusion d'un accord. Alors même que les deux parties sont sur le point de signer un accord "Phase One", les décideurs chinois auraient déclaré qu'ils ne changeraient pas de position sur les questions épineuses, si les Etats-Unis ne faisaient pas d'efforts supplémentaires concernant les tarifs douaniers. L'information reste à être confirmée et est relativement floue à l'heure actuelle.

Le Chili forcé d'annuler l'APEC et la COP25. Le président chilien Sebastian Pinera a déclaré que le pays n'organiserait pas le sommet de l'APEC (coopération économique pour l'Asie-Pacifique) prévu pour les 16 et 17 novembre ainsi que la COP25 en décembre. Les tensions, qui ont débuté à la suite de l'augmentation de 30 pesos (soit 4 centimes d'euros) du ticket de métro, continuent au sein du pays. Les manifestants réclament des changements dans les soins de santé, l'éducation, les retraites ainsi que la constitution. A l'heure actuelle, 19 personnes ont été tuées et les violences s'aggravent.

Yngve Slyngstad quitte la présidence du fonds souverain Norvégien. Après 12 ans à la direction du fonds souverain valorisé 1 100 milliards de dollars, l'ex PDG a annoncé sa décision après la présentation des résultats trimestriels du fonds.

Steven Mnuchin ouvert à des règles plus souples en termes de liquidité. Afin d'éviter les problèmes de liquidité comme rencontrés ces dernières semaines sur le marché du repo, le secrétaire au trésor américain a déclaré qu'il était ouvert au relâchement des règles. Après avoir parlé avec l'actuel PDG du groupe JPMorgan Chase & Co, Jamie Dimon, il existerait un moyen de contourner les règlementations en vigueur afin de créer davantage de liquidités sur le marché interbancaire sans augmenter les risques. Affaire à suivre.