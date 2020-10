LA MINUTE MACRO : La banque centrale chinoise entre en scène

USD/CNY, la banque centrale chinoise tente de limiter la force de sa monnaie

Alors que les marchés américains seront fermés aujourd’hui pour le Colombus Day, la People’s Bank of China (PBOC ou Banque centrale de la République populaire de Chine) a instauré une nouvelle mesure afin de freiner le récent rallye du Yuan face au billet vert. En effet, ce weekend, la PBOC a réduit de 20 % à zéro le taux de réserves obligatoires pour les institutions financières lorsqu'elles effectuent des opérations de change à terme. Initialement, le taux de 20 % avait été mis en place lorsque le Renminbi était sous pression en août 2018, au plus fort de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. Cette nouvelle réduction qui facilite la vente à découvert de la monnaie chinoise intervient après que le Yuan ait progressé de 1,4 % vendredi face au dollar, atteignant son plus haut niveau depuis avril 2019.

"La Banque populaire de Chine continuera à maintenir la flexibilité du taux de change, à stabiliser les attentes du marché, et à maintenir le yuan fondamentalement stable à des niveaux raisonnables et équilibrés", a déclaré la banque centrale.

Source Bloomberg - Graphique de la paire USD/CNY en journalier sur 2020 - Le Yuan progresse de 5,9 % à 6.74 depuis son plus haut de mai face au dollar

Dans l’agenda cette semaine : les réunions du FMI

Les réunions annuelles du Fonds monétaire international se tiendront virtuellement cette semaine. Le thème clé sera de savoir combien de temps faut-il encore laisser les robinets ouverts. L’organisation monétaire publiera également ses perspectives économiques mondiales demain. En parallèle, le FMI et la Banque Mondiale demandent aux pays du G20 de prolonger le gel des paiements de la dette des pays les plus pauvres.

Par ailleurs, à 13:00, Christine Lagarde, présidente de la BCE, et Alfred Kammer, directeur du département européen du FMI, discuteront des défis auxquels sont confrontés les décideurs politiques en Europe.

Isabel Schnabel, membre du directoire de la BCE a indiqué qu’un soutien fiscal fort dans la zone euro devait renforcer l'effet de la politique monétaire.

When interest rates are low, there are strong complementarities between fiscal and monetary policy, says Executive Board member @Isabel_Schnabel. Using fiscal and structural policies more actively today will support price stability. Read the full speech https://t.co/IKWKVg8b1s pic.twitter.com/acUBXqTnnS