LA MINUTE MACRO : La taxe GAFA passe mal, la Russie dans le viseur de l'OPEP ?

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Aujourd'hui, réunion des membres de l'OTAN à Londres à l'occasion des 70 ans de l'organisation. La Russie se trouve dans une situation délicate avant la réunion de l'OPEP ce jeudi à Vienne, le pays ne respectant pas les quotas de production. De son côté, Donald Trump a décidé avec « effet immédiat » de remettre en place des droits de douane sur les importations d’acier et d’aluminium en provenance du Brésil et d’Argentine et les Etats-Unis ont décidé de contre-attaquer en réponse à la taxe GAFA. Le focus obligataire du jour portera sur le rendement de l’obligation suédoise. La Russie dans une position délicate. Jeudi se tiendra la réunion des membres de l’OPEP à Vienne et Vendredi celle de l’OPEP+. La situation est délicate, car depuis huit mois la Russie ne respecte pas les quotas de production qui avaient été décidés par l’OPEP+. En plus de cela, elle utilise ses propres ratios afin de calculer sa production, ce qui trouble forcément la lecture. Par exemple, le condensat de gaz naturel est comptabilisé dans la production totale russe, ce qui n’est pas le cas de tous les membres de l’OPEP+. Cela tombe bien, puisque le principal objet des discussions sera le respect des quotas de production. Donald Trump réinstaure des droits de douane. Cette fois-ci, il ne s’agit pas de droits de douane liés aux importations chinoises mais en provenance du Brésil et d’Argentine. La décision a été prise de manière ferme par le Président concernant les importations d’acier de d’aluminium, jugeant que les deux pays auraient dévalué leur monnaie afin de favoriser les exportations, ce qui pénalise la compétitivité des producteurs américains. Donald Trump a ainsi réitéré son message auprès de la Fed, en faveur des taux bas et d’un dollar plus faible. Au tour de la France de subir des menaces. En réponse à l'instauration de la taxe GAFA par la France (qui prévoit d'imposer à hauteur de 3% le chiffre d'affaires de Google, Apple, Facebook ou Amazon), l'administration américaine a menacé d'imposer des droits de douane additionnels pouvant aller jusqu'à 100% sur environ 2,15 milliards d'euros de produits (roquefort, yaourts, vin pétillant, savon, maquillage, sacs à main...). La proposition doit être validée par Donald Trump, qui va rencontrer Emmanuel Macron aujourd'hui dans le cadre de la réunion de l'OTAN. Reste à en connaître l'issue . Christine Lagarde sans surprise. La nouvelle présidente de la BCE a tenu son premier discours devant le Parlement européen hier. Aucune indication sur la politique monétaire n’était réellement attendue de ce témoignage. En revanche, Christine Lagarde a déclaré que l’examen stratégique inclura la notion de changement climatique dans ses opérations. Plutôt vaste à l’heure actuelle, mais l’ambition serait, pour l’Europe, d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, selon Ursula von der Leyen, l’actuelle présidente de la Commission. Focus obligataire du jour : Obligation suédoise à 10 ans. Le rendement de l'obligation suédoise à 10 ans a augmenté progressivement depuis le 28 novembre dernier, repassant en territoire positif. Cette hausse n’est pas décorrélée de la tendance globale sur les marchés obligataires cette dernière semaine, mais le passage à un rendement supérieur à 0 est important à souligner. En principal facteur, les achats pour SEK 1 milliard d’obligations d’état par la Riskbank le 28 novembre. La banque centrale a acheté pour SEK 500 millions d’obligations à un rendement moyen de -0.27% et SEK 500 millions d’obligations à un rendement moyen de -0.029%. Ces achats font baisser la liquidité du marché obligataire, une grande partie d’obligations d’état étant détenue par la banque centrale elle-même, perturbant son fonctionnement normal. source : Bloomberg

