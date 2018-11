LA MINUTE MACRO : Le G20 à la merci des sautes d'humeur de Trump 0 30/11/2018 | 11:36 Envoyer par e-mail :

Nous y sommes, le Sommet du G20 débute aujourd'hui. Les chefs d'Etats et de gouvernement sont tous arrivés en Argentine, à l'exception d'Angela Merkel et de son ministre des Finances en raison d'une panne de leur avion. En ce contexte d'escalade des tensions commerciales dans le monde, et notamment entre Pékin et Washington, le Sommet devrait permettre d'aborder, à défaut de résoudre, de nombreux différends qui plombent la croissance mondiale. Mais Trump, en soufflant le chaud et le froid, ravive les tensions. Trump pose un lapin à Poutine. Donald Trump a annulé la rencontre prévue avec son homologue russe, en raison des tensions entre la Russie et l'Ukraine. C'est depuis son avion en direction de Buenos Aires, qu'il a twitté :

Based on the fact that the ships and sailors have not been returned to Ukraine from Russia, I have decided it would be best for all parties concerned to cancel my previously scheduled meeting.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 novembre 2018

La rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping est très attendue. Dans ce contexte de conflit commercial entre Washington et Pékin, la tension est à son comble à l'approche de l'entretien entre les deux présidents. Le China Daily a dévoilé que la Chine était prête à coopérer, "à condition que les Etats-Unis soient raisonnables" et qu'ils ne tentent pas de nuire à la croissance chinoise. De son côté, le conseiller économique de la Maison Blanche, Larry Kudlow, a déclaré que les Etats-Unis pouvaient suspendre l'entrée en vigueur de nouveaux tarifs douaniers jusqu'au printemps en contrepartie de nouvelles discussions, alors que Trump se réjouit des résultats positifs des tarifs imposés à la Chine pour son économie. Les négociations s'annoncent compliquées…



Le Brexit s'invite au G20. Theresa May estime que l'accord sur le Brexit conclu avec l'Union européenne bénéficiera à l'économie mondiale et permettra à Londres de profiter de nouveaux accords commerciaux. Selon des extraits de son discours attendu ce vendredi devant les membres du G20, " les sociétés internationales qui ont investi dans la production britannique ou utilisent des bases européennes pour approvisionner le marché britannique vont profiter de cet accord".



Réunion du FOMC. La hausse des taux en décembre devrait toujours avoir lieu selon le compte rendu de la réunion du FOMC, mais le calendrier 2019 fait débat. Certains traders tablent sur une seule hausse l'année prochaine, contre trois précédemment, comme l'avait indiqué la Fed.



