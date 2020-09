LA MINUTE MACRO : Les banquiers centraux se réunissent 1 16/09/2020 | 11:02 Envoyer par e-mail :

A 20:00, la Réserve Fédérale Américaine publiera ses perspectives économiques pour 2023. S'en suivra la conférence de Jérôme Powell qui devrait en dire plus sur son objectif d'inflation moyenne. En attendant, dans le monde, d'autres banquiers centraux vont se réunir pour décider de la politique monétaire nationale. Nous terminerons sur une estimation du PIB des pays dans le monde en 2020. On parle de banque centrale. Cette semaine, les banques centrales de 13 pays vont se réunir pour décider de leur politique monétaire. La plus attendue est sans doute celle de la FED ce soir. Zonebourse en a déjà parlé dans sa matinale d'aujourd'hui. Mais pour vous la faire court, la Réserve fédérale ne devrait pas effectuer de grand changement dans sa politique monétaire. Elle publiera cependant ses projections économiques pour 2023. Les investisseurs pourront enfin suivre la conférence de presse de Jerome Powell afin, probablement, d'en savoir plus sur le nouvel objectif d'inflation moyenne. Source : Central Bank News - sur le tableau, de gauche à droite : pays - date de la prochaine décision - taux directeur actuel - résultat de la dernière décision de politique monétaire - changement du taux directeur depuis le début de l'année - taux d'il y a un an - EM pour pays émergents ; DM pour pays développés. Par ailleurs, la nomination de Judy Shelton au poste de gouverneur de la Fed bat de l'aile. Elle ne devrait pas, a priori, obtenir le nombre de votes nécessaires au Sénat. Certains républicains s'opposent publiquement à sa nomination. Nommée par Donald Trump, la candidature de Judy Shelton est en effet controversée car elle plaide pour un retour à l'étalon-or et critique souvent la FED notamment son objectif d'inflation de 2%. Elle prône davantage une inflation de 0% et est sans doute une adepte des crypto-monnaies. Graphique du jour. L'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) a présenté ce matin ses dernières perspectives économiques, à retrouver sur son site. Le graphique est dynamique, pensez à cliquer sur OECD et WORLD.

Nathan Houtch © Zonebourse.com 2020

