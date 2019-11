LA MINUTE MACRO : Les conservateurs sur la bonne voie, Donald Trump a signé 0 28/11/2019 | 09:11 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Les conservateurs sont annoncés grands gagnants de l'élection du 12 décembre prochain par un sondage très suivi (YouGov). De son côté, Donald Trump a sans surprise signé le projet de loi qui avait été voté par le Sénat, en faveur de la démocratie à Hong Kong, ce qui ravive quelques tensions avec Pékin. Le focus obligataire du jour portera à nouveau sur le suivi de la dette italienne. La société d'analyse de données YouGov prévoit une victoire des conservateurs. L'institut est très suivi, dans la mesure où il avait été plus proche que les autres dans ses estimations du résultat des élections de 2017. YouGov prévoit même une victoire indiscutable, avec les conservateurs qui obtiendraient 359 sièges (sur 650), soit le score le plus élevé du parti depuis Margaret Thatcher en 1987. Donald Trump a signé, comme attendu. Non, il ne s'agit pas de la phase 1 de l'accord commercial avec la Chine, mais comme évoqué quelques jours auparavant, de la signature du projet de loi qui avait été voté par le Sénat en faveur de la démocratie à Hong Kong. Cette signature agace Pékin mais ne devrait pas pour autant remettre en cause l'avancée des discussions commerciales, qui continuent et étaient hier encore annoncées comme étant "sur la bonne voie". La BCE tente de durcir timidement son objectif d'inflation. Depuis des années, l'objectif d'inflation doit se situer à un "niveau proche de 2%". L'institution devrait cependant changer de vision, en tout cas, "niveau proche", jugé trop vague, pourrait être remplacé par un objectif ferme, toujours établi à 2% par an. D'un pays à l'autre, on observe des objectifs et des méthodes différentes pour maîtriser l'inflation par la politique monétaire : 2% ferme pour la Fed, la BoJ ou la BoE mais c'est en Europe avec la BCE que l'objectif "en dessous mais proche" des 2% existe depuis plusieurs années. Focus obligataire du jour : Les BTPs italiens à 10 ans ont sous-performé l'ensemble des dettes européennes hier. L'écart BTP/Bund s'est élargi vers les 158bp et l'offre de BTPs qui arrivera les prochains jours à taux fixe (BTPs) et taux variable (CCT) pourrait avoir joué un rôle sur la pression qui a été exercée sur les BTPs ces derniers temps. La légère correction devrait être temporaire, dans la mesure où l'Italie paiera un montant important de rachats à la fin de la semaine. Ce matin, le rendement à 10 ans se reprend légèrement à 1.19% contre 1.22% hier. source : Bloomberg

Alexis Colardelle © Zonebourse.com 2019 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue