LA MINUTE MACRO : Macron et May discutent Brexit, la Chine déchue de sa 2ème place ...

Chaque jour, nous passons en revue l'actualité macroéconomique et géopolitique qui impacte les marchés financiers à travers le monde. Aujourd'hui, Donald Trump se fait presque oublier dans les médias financiers, tandis que les yeux de l'Europe sont rivés sur la rencontre à venir entre Emmanuel Macron et Theresa May. Dans le reste du monde, la Chine est déchue de sa deuxième place tandis que l'élection zimbabwéenne se transforme lentement en conflit. Voici donc les principaux événements de la journée, mis à jour régulièrement. Donald Trump. Le Président américain a annoncé avoir reçu un courrier de la part de son homologue nord-coréen hier, sans en dévoiler le contenu. Trump en a profité pour saluer le geste de Kim Jong-Un, qui a autorisé le rapatriement des corps de soldats américains morts pendant la guerre de Corée. Pour autant, un second sommet Trump-Kim n'est pas encore au programme.



Brexit. Emmanuel Macron convie Theresa May à discuter Brexit dans sa résidence d'été de Brégançon aujourd'hui. Les négociations patinent outre-Manche à cause des dissensions entre partisans d'un Brexit "doux" et ceux d'un Brexit "dur". L'Elysée précise toutefois que cette rencontre n'a pas vocation à se substituer au processus de négociation dirigé par Michel Barnier. Début de la réunion à partir de 18h15.



Chine. Grande première depuis 2014 : la Chine cède sa 2ème place au Japon en termes de valorisation totale de ses places boursières. A cause des fortes tensions commerciales avec les Etats-Unis, les places chinoises sont en chute libre depuis le début de l'année. A l'inverse, le marché action japonais se porte bien grâce aux solides résultats trimestriels des sociétés nippones.





L'évolution de la valorisation des places boursières chinoises et japonaises (Source : Bloomberg)

Turquie. La rencontre entre le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo et son homologue turc s'est soldée par un accord tacite : les deux pays vont poursuivre leurs efforts d'apaisement et cesser l'escalade des sanctions suite à la détention d'un pasteur américain. Un bon point pour la Turquie, dont la monnaie a atteint son plus bas historique face au dollar hier.



Zimbabwe. Les élections présidentielles s'annonçaient plutôt calmes, mais ça, c'était avant. Le Président au pouvoir depuis l'évincement de Robert Mugabe s'est déclaré vainqueur du scrutin ce matin. Son opposant conteste les résultats sur fond de violences durant le décompte des voix dans plusieurs villes du pays.



Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CAC 40 0.23% 5474.45 3.50% EURO / US DOLLAR (EUR/USD) -0.09% 1.15756 -2.79% LONDON BRENT OIL -0.25% 73.182 11.35% S&P 500 0.49% 2827.22 5.23%

Floriane Rousseaux © Zonebourse.com 2018