LA MINUTE MACRO : Made in France 23/06/2020 | 11:21

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Markit publie aujourd'hui les PMI flash. Après quelques mois difficiles, les indices manufacturiers et ceux des services dépassent enfin le seuil de 50, traduisant une croissance de l'activité. L'Allemagne de son côté n'est pas très loin derrière. En revanche, au Japon, l'activité manufacturière continue de s'enfoncer un peu plus. Toujours en Europe, il semble que l'Espagne envisage d'intensifier son plan de relance. Enfin, de l'autre côté de l'Atlantique, les ventes de logements continuent de se contracter. Un rebond à la française. Ce matin, Markit publie les PMI Flash (estimés) de juin. Après trois mois particulièrement négatifs, les directeurs d'achat français laissent apparaître une hausse de l'activité. L'indice des manufacturiers est ainsi ressorti à 52.1 et celui des services à 50.3. L'Allemagne n'est pas très loin derrière, mais la reprise n'est pas encore là, avec des PMI manufacturier à 44.6 et des services à 45.8. Source : Markit, Trading Economics Un constat quelque peu différent au Japon. Alors qu'en France l'activité renoue avec la croissance, les entreprises japonaises ne semblent pas dans le même état d'esprit. Au mois de mai, le PMI manufacturier continue de se contracter à 37.8. Les entreprises des services apparaissent cependant dans une situation moins défavorable, avec un indice à 42.3. Source : Markit, Trading Economics Espagne, la relance continue. Alors que partout en Europe, l'heure semble être au déconfinement, le gouvernement espagnol réfléchit à la possibilité d'intensifier son programme de prêts garantis qui est actuellement de 100Mds EUR. Les mesures de confinement ayant été relativement restrictives dans le pays, les programmes de prêt ont été plébiscités en Espagne. Alors que sur l'ensemble de l'Europe, moins de 15% des fonds mis à disposition ont été utilisés, les banques espagnoles ont prêté près de 70Mds EUR, dont 54Mds EUR soutenus par l'Etat. Un mois de mai difficile pour les agents immobiliers. La National Association of Realtors a publié hier les chiffres relatifs à la vente de logements existants aux USA. Sans grande surprise, ces dernières se sont de nouveau contractées au mois de mai. Elles n'étaient en effet que de 3.91 millions, en baisse de 9.7%.

