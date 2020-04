LA MINUTE MACRO : Maduro sous pression, l'irréductible Erdogan et les enseignements du CCCB 1 01/04/2020 | 09:51 Envoyer par e-mail :

Washington propose à Maduro de démissionner pour laisser le Venezuela bénéficier d'une aide humanitaire. Erdogan refuse de bloquer son économie. La Fed tente de limiter la casse et la banque centrale de Singapour met en place de nouvelles mesures pour les particuliers et les entreprises. Washington accroît la pression sur Maduro. Après que le Venezuela s'est vu refuser l'aide du FMI, les États-Unis ont envoyé un second coup de massue en proposant 15 millions de dollars à quiconque fournirait des informations permettant l'arrestation de Nicolas Maduro. Hier, Mike Pompeo lui a fait une petite proposition : démissionner. Washington souhaite que le pays soit gouverné par un nouveau conseil exécutif composé de deux membres du gouvernement actuel, deux membres de l'opposition, ainsi qu'un président par intérim. Si le Venezuela accepte, les sanctions seront suspendues et un effort d'aide humanitaire sera lancé. Mike Pompeo a ajouté que Nicolas Maduro ne pourra plus jamais gouverner, mais que Juan Guaido (leur favori) est libre de se représenter. L'irréductible Erdogan. Alors que la Turquie commençait à se relever d'un long périple économique (instabilité monétaire, forte inflation…), le COVID-19 ne risque pas d'améliorer les choses. Moody's estime ainsi que le pays devrait voir une contraction cumulée de 7% de son PIB au cours du deuxième et troisième trimestre 2020. Pour limiter la casse économique, le Président turc a déclaré que "La Turquie est un pays où la production doit continuer et les rouages ​​doivent continuer de tourner dans toutes les circonstances et toutes les conditions". Recep Tayyip Erdogan refuse donc d'imposer un verrouillage à l'échelle nationale, malgré de nombreuses critiques. La Fed tente de limiter la casse. La banque centrale américaine s'est de nouveau exprimée hier dans un communiqué. Elle a annoncé une nouvelle mesure : le FIMA Repo Facility. Elle vise à réduire les tensions sur les taux et le dollar en permettant aux détenteurs de comptes à la Fed de New York d'échanger leurs bons du Trésor contre des dollars. Par ailleurs, les nouvelles règlementations (concernant la transparence des institutions bancaires notamment) qui devaient entrer en vigueur le 1er avril sont finalement reportées au 30 septembre. Un nouveau plan à Singapour. La Monetary Authority of Singapore (MAS) s'est également munie d'une nouvelle arme. Cette nouvelle mesure permet aux particuliers, ainsi qu'à certaines entreprises, de reporter le paiement de leurs mensualités de crédit et police d'assurance. Ils pourront ainsi retarder leurs échéances jusqu'au 31 décembre 2020. "Les marchés haussiers naissent dans le pessimisme, grandissent dans le scepticisme, mûrissent dans l'optimisme et meurent dans l'euphorie." John Templeton. L'indice de confiance du consommateur du Conference Board est sorti hier à 120.0, contre 115.1 prévu par le consensus. Est-ce une bonne nouvelle ? A-t-elle de l'importance ? Voici l'évolution de cet indicateur depuis 1967. (Les zones bleues représentent les récessions). Source : Yardeni Research

