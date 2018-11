LA MINUTE MACRO : May se rend à Bruxelles. Washington critique la Fed, Pékin et les relations intercoréennes.

Les derniers points restés en suspens concernant l'accord sur le Brexit devraient être réglés ce jour. Theresa May doit se rendre ce mercredi à Bruxelles pour discuter avec Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, des derniers points (tels que la frontière irlandaise et les relations futures entre Londres et Bruxelles) afin de boucler l'accord sur le Brexit. Il doit ensuite être ratifié par le Parlement européen, puis (et c'est là que ça risque de se compliquer), par le Parlement britannique.



Trump prône (toujours) une baisse des taux de la Fed. Alors que la majorité des analystes attendent une hausse des taux d'intérêt de la Fed en décembre, Donald Trump continue de penser que la Banque centrale américaine devrait plutôt baisser ses taux et a annoncé hier "nous avons bien plus un problème avec la Fed qu'avec n'importe qui d'autre". L'indépendance de la Fed semble irriter le président américain, qui estime que la remontée des taux est un frein à la croissance.



Nous avons fait comprendre à la République de Corée que nous voulons nous assurer que la paix dans la péninsule et la dénucléarisation de la Corée du Nord ne sont pas en retard par rapport à la progression des relations entre les deux Corées" (Mike Pompeo) (Mike Pompeo)



Trump relance les hostilités en accusant Pékin de poursuivre ses pratiques commerciales déloyales. A quelques jours de la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping, l'administration américaine a déclaré que la Chine "n'a pas fondamentalement modifié ses pratiques déloyales, déraisonnables et de distorsion du marché"'. Elle l'accuse notamment de vol de propriété intellectuelle et de technologies et menace d'appliquer de nouvelles sanctions.



La détente entre les deux Corée ne plaît pas à Washington. Des représentants américains et sud-coréens se sont rencontrés pour discuter du cas de la Corée du Nord. L'administration américaine redoute que la détente entre les deux Corée n'éclipse les mesures prises pour mettre fin aux programmes balistique et nucléaire de Pyongyang et incite Séoul à la prudence.



En Bref. Bien décidée à connaitre la vérité sur l'assassinat de Jamal Khashoggi et dénonçant le manque de coopération de l'Arabie Saoudite, la Turquie envisage de demander une enquête de l'ONU. L'organisation internationale de police criminelle, Interpol, a nommé le sud-coréen Kim Jong-yang comme président, alors que l'ex-président Meng Hongwei, a démissionné début octobre et fait l'objet d'une enquête pour corruption.