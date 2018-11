LA MINUTE MACRO : Midterms, Coup de pression de Bruxelles, rencontre Trump-Poutine. 0 07/11/2018 | 15:43 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Les résultats, sans surprise, des élections législatives de mi-mandat aux Etats-Unis ont été dévoilés. Washington veut imposer de nouvelles sanctions à la Russie. Les négociations pour la conclusion d'un accord post-Brexit continuent et Bruxelles s'impatiente. Matteo Salvini s'est fait larguer par sa petite amie sur les réseaux… pardon, le vice-président du Conseil s'est exprimé sur la solidité de l'économie italienne. La rencontre entre Pompeo et le bras droit de Kim Jong-Un est repoussée. Bruxelles s'impatiente. Des sources politiques et diplomatiques de Bruxelles ont annoncé que l'Union européenne réclamait une avancée décisive dans les négociations sur le Brexit d'ici une semaine afin de pouvoir conclure un accord post-Brexit avant la fin du mois.



"Un énorme succès ce soir. Merci à tous!" a twitté Donald Trump. Des millions d'américains sont allés voter hier, et les résultats sont tombés : les démocrates ont obtenu la majorité à la Chambre des représentants du congrès et les républicains ont conservé leur majorité au Sénat. Pour en savoir plus, vous pouvez lire : "



Tremendous success tonight. Thank you to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 novembre 2018

Des sources politiques et diplomatiques de Bruxelles ont annoncé que l'Union européenne réclamait une avancée décisive dans les négociations sur le Brexit d'ici une semaine afin de pouvoir conclure un accord post-Brexit avant la fin du mois.Des millions d'américains sont allés voter hier, et les résultats sont tombés : les démocrates ont obtenu la majorité à la Chambre des représentants du congrès et les républicains ont conservé leur majorité au Sénat. Pour en savoir plus, vous pouvez lire : " Midterms : Donald Trump ne perd jamais ". Washington veut imposer de nouvelles sanctions économiques à la Russie. En août dernier, après avoir mis en place des mesures punitives à l'encontre de la Russie, l'Administration Trump lui avait laissé un délai de 90 jours pour déclarer qu'elle n'avait plus recours aux armes chimiques et biologiques. Hier, la porte-parole de la diplomatie américaine Heather Nauert a déclaré à la presse que "le département d'Etat (….) n'était pas en mesure de certifier que la fédération de Russie a rempli les conditions", puis elle a ajouté que les Etats-Unis allaient imposer de nouvelles sanctions économiques supplémentaires. Le 11 novembre, Trump et Poutine étant invités aux commémorations de la fin de la Première guerre mondiale à Paris, devraient s'entretenir de manière informelle à l'heure du déjeuner selon la presse russe.



En Bref. La réunion de politique monétaire de la Fed se tient aujourd'hui et demain et aucune hausse des taux n'est attendue (selon la majorité des analystes, la prochaine hausse des taux aura lieu en décembre). Matteo Salvini, le vice-président du Conseil en Italie a affirmé à la presse "Il n'y a pas de risque pays, de risque économique, de risque de défaut ou de risque Troïka ". Mike Pompeo a décidé de reporter "à une date ultérieure" la réunion prévue jeudi à New York avec le bras droit de Kim Jong-Un, Kim Yong-chol.





Anaïs Lozach © Zonebourse.com 2018 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue