LA MINUTE MACRO : No Deal, session parlementaire… 0 0 15/10/2018 | 11:42 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires La Grande-Bretagne, l'Union Européenne et l'Irlande du Nord ne sont toujours pas parvenus à s'entendre sur les termes du divorce et les discussions se transforment en "bataille" (Nigel Dodds) à l'approche du Conseil européen. Les députés européens vont examiner les projets de loi de finances (PLF) 2019 au cours de la session parlementaire, qui débute cet après-midi, et qui durera jusqu'à Noël. Le Budget italien est très attendu. Les tensions commerciales, en particulier avec la Chine, restent au cœur de l'actualité. Brexit, scenario d'un 'No Deal'. La Grande Bretagne et l'Union européenne ont poursuivi les négociations dimanche à Bruxelles, notamment sur la question de la frontière irlandaise, mais ne sont toujours pas parvenus à un accord. Le député nord-irlandais Sammy Wilson a révélé ce matin dans le quotidien News Letter, qu'un Brexit sans accord était" inévitable du fait de l'intransigeance de l'Union européenne". Des médias britanniques dévoilent qu'une prolongation de la période Post-Brexit (jusque-là prévue jusqu'en décembre 2020) était envisagée afin de dissiper les inquiétudes. Theresa May et ses principaux premiers ministres se réuniront mardi, la veille du Conseil européen. Certains apportent leur soutien à la Première Ministre, comme Jeremy Hunt (chef de la diplomatie), alors que d'autres, à l'inverse, menacent de démissionner.



Projet de budget 2019. L'Italie et les autres Etats membres de la zone euro vont transmettre, ce lundi, leur projet de budget 2019 à la Commission européenne. Du côté de la péninsule, Giuseppe Conte a rappelé dimanche que le projet de budget pouvait marquer un "changement de vitesse pour l'Italie" mais Bruxelles a rétorqué en rappelant les risques d'un accroissement du déficit. Si elle ne juge pas le projet de loi de finances conforme aux règles de l'UE, elle peut demander que des modifications soient apportées. L'exercice parlementaire durera jusqu'à Noël.



Un patron d'entreprise et le Trésor américain s'expriment sur les tensions commerciales. Le patron d'United Technologies (Gregory Hayes), conglomérat industriel fortement exposé au commerce international, a déclaré vendredi dans un interview, qu'imposer de lourdes taxes douanières était une "mauvaise idée" et considère que ce sont les consommateurs qui en sont les plus affectés. Le secrétaire du Trésor américain, quant à lui, s'est dit préoccupé par la faiblesse du yuan et rappelle que les discussions entre les deux puissances doivent permettre de rééquilibrer les relations commerciales. Il estime que si la Pékin et Washington parviennent à se mettre d'accord, les résultats ne seront que positifs pour les entreprises.



En Bref. Le pasteur américain Brunson a été remis en liberté, vendredi, en Turquie. Concernant la politique monétaire de la Fed, Trump donne "son avis" mais "n'empiète pas sur son indépendance".





Anaïs Lozach © Zonebourse.com 2018 0 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue