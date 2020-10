LA MINUTE MACRO : Nouvel élan économique mais les incertitudes persistent 0 06/10/2020 | 10:38 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Le bureau des statistiques allemand a publié ce matin les chiffres des commandes industrielles dans le pays et fait état d’une dynamique haussière dans le secteur industriel. Aux Etats-Unis, le secteur tertiaire est à l’honneur avec une forte progression de l’indice PMI des services. Toutefois, si ces indicateurs suggèrent une reprise générale, des incertitudes demeurent. Dynamique industrielle positive en Allemagne. Les nouvelles commandes manufacturières allemandes ont augmenté de 4,5 % en août 2020, après une hausse de 3,3 % le mois précédent, et contre des prévisions de marché à +3 %. Les résultats ont été largement portés par les commandes étrangères (+6,5 % MoM) avec une forte demande de la zone euro (+14,6 % MoM), tandis que les commandes intérieures progressent plus lentement à +1,7 % MoM. Les services aussi sont à l’honneur. L'indice PMI du secteur des services a augmenté plus rapidement que prévu, passant de 56,9 à 57,8 en septembre. C’est le quatrième mois consécutif après deux mois de contraction et 122 mois de croissance avant cela. Une lecture supérieure à 50 indique que l'économie dans les services est généralement en expansion alors qu’un résultat inférieur à 50 indique que le secteur des services est en contraction. Source : Rapport ISM sur le PMI des services Toutefois, à ce jour, cette statistique mesure davantage l’ampleur de la reprise économique plutôt que son rythme réel. Si le PMI des services s’est beaucoup plus dégradé en 2008 que cette année, ce n’est pas le cas du PIB qui se contracte plus fortement en 2020. Les révisions des données sur la construction et la vente de logements devraient contribuer à la reprise générale, la perspective d’une prolongation du télétravail alimentant la demande de nouveaux logements. Nous évoquions déjà ce sujet dans une précédente Minute Macro et ces données nous ont d’ailleurs poussé à rentrer deux nouvelles valeurs dans le portefeuille investisseur USA basées sur la thématique de la construction de maisons individuelles. Si les derniers chiffres des PMI des services aux Etats-Unis suggèrent une reprise générale, des incertitudes demeurent comme l'essoufflement de la croissance sur l’emploi américain, un plan de soutien qui est toujours en négociation et la recrudescence des infections de covid-19 pourrait entraîner de nouvelles mesures de restrictions comme c’est le cas en ce moment en Europe.

